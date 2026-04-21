La KNVB réagit à la « défaite volontaire » du FC Den Bosch : « Nous nous attendons à... »

La KNVB ne craint pas de contestation quant à l’issue du championnat de la Keuken Kampioen Divisie vendredi soir, a indiqué la fédération néerlandaise de football au journal Algemeen Dagblad. Elle estime que le FC Den Bosch se présentera simplement pour remporter la victoire face à l’ADO Den Haag.

Les Bossuois, qui ont pris un point lundi face à Jong FC Utrecht, sont assurés de terminer au moins neuvièmes. Ce classement peut leur ouvrir les portes des barrages d’accession.

Cette place ne sera toutefois qualificative que si le dernier billet pour les barrages n’est pas attribué via le classement à l’issue des périodes. Si les deux premiers de la quatrième période sont déjà promus ou qualifiés pour les barrages, le ticket revient au neuvième du classement général.

Pour que ce scénario se concrétise, les Bossiens doivent donc espérer que Vitesse (actuellement 3^e de la période) reste derrière Willem II (déjà qualifié pour les barrages) et ADO Den Haag (promu) au classement de la période. Or, le calendrier veut que Den Bosch affronte justement le futur champion hayennois lors de la dernière journée.

Les Brabants ont donc tout intérêt à voir leurs adversaires s’incliner, mais cela ne signifie pas qu’ils comptent abdiquer vendredi. « Nous ne allons pas simplement perdre », a prévenu l’entraîneur Ulrich Landvreugd lundi soir sur ESPN.

« Nous jouons toujours pour gagner, point barre. À partir de mardi, nous verrons comment nous y prendre. Au final, nous voulions gagner aujourd’hui pour mettre la pression sur Roda et RKC. Maintenant, il y a un autre scénario. »

La KNVB fait confiance aux joueurs de Den Bosch. « Nous partons du principe que chaque participant à une rencontre veut la gagner. Nous ne pouvons pas anticiper davantage cette situation », rappelle l’instance.