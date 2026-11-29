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Le PSV a battu Go Ahead Eagles 4-0 samedi soir, mais un détail surprenant entoure l’un de ses buts. Peter Bosz a en effet joué un rôle inhabituel dans le 2-0 inscrit par Ruben van Bommel.

À la 36e minute, le ballon est sorti en touche à hauteur de la zone technique de Bosz. Espérant lancer rapidement une attaque, Bosz a envoyé le ballon à Filip Kostic, qui a immédiatement effectué la remise en jeu vers l’avant. Dix secondes plus tard, Van Bommel marquait le but du 2-0.

« Sur le deuxième but, Bosz joue quand même un rôle assez crucial », constate Ronald Waterreus dans De Eretribune sur ESPN. « On disait au début de l’émission que presque tous les joueurs du PSV avaient déjà marqué, mais maintenant Peter Bosz a aussi une passe décisive. C’est quand même fort. »

Waterreus estime toutefois que le geste de Bosz enfreint les règles de la KNVB. « Officiellement, ce n’est pas permis. Mais je pense que personne ne s’en plaindra. Et je pense que c’est justifié, car dans l’esprit du jeu, cela n’a évidemment rien à voir avec de l’antijeu. »

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Marciano Vink est d’accord avec son collègue, mais comprend surtout le geste de l’entraîneur du PSV. « Je trouve aussi tout à fait normal de donner le ballon à l’un de ses joueurs quand il arrive vers soi. »

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Le soupçon de Waterreus est pourtant fondé, car selon les règles de la KNVB, Bosz a commis une infraction. « Si un officiel d’équipe, un joueur temporairement exclu, un remplaçant, un joueur remplacé ou un joueur exclu touche le ballon alors que celui-ci quitte le terrain, l’arbitre accorde un coup franc indirect », stipule le règlement.

La NOS a donc mené l’enquête et contacté la KNVB pendant le match. « Après vérification auprès de la KNVB, la NOS a appris que le rôle de Peter Bosz dans le 2-0 de Ruben van Bommel était bien autorisé », a écrit le diffuseur public.

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La raison de cette exception à la règle n’est pas connue. Il est toutefois clair qu’aux yeux de la KNVB, l’arbitre Dennis Higler a eu raison d’accorder le but de Van Bommel.

Le PSV peut par ailleurs remercier tout particulièrement son gardien Matej Kovár. Le portier tchèque a réalisé pas moins de 10 arrêts, permettant au club d’Eindhoven de rester en tête de l’Eredivisie après ce week-end.