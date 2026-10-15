La Juventus a arraché la victoire jeudi soir en Ligue Europa. En déplacement sur la pelouse du Celta de Vigo, elle est longtemps restée à égalité avant que Randal Kolo Muani ne fixe le score à 1-2 dans le temps additionnel.

Le Celta avait perdu son premier match de Ligue Europa de la saison le mois dernier, 1-0 face à l’Omonia Nicosie. La Juventus avait bien mieux commencé, avec une victoire 5-0 contre le NEC.

Jeudi, contrairement au match contre le NEC, Teun Koopmeiners était titulaire avec la Juventus. Il formait le duo du milieu de terrain avec Pape Matar Sarr. L’ancien joueur de l’Ajax Francisco Conceição était lui aussi aligné d’entrée chez les visiteurs.

Le Celta a bien entamé la rencontre et ouvert le score à la 18e minute. Au terme d’une belle action, Hugo Álvarez a marqué de près le but du 1-0.

La Juventus n’a pas trouvé de réponse avant la pause. Mais elle a réagi en seconde période : les Italiens sont revenus avec de meilleures intentions et auraient pu égaliser par Conceição, mais le gardien Ionut Radu a repoussé ses deux frappes.

Nick Woltemade a fini par trouver la faille. Un long ballon de Koopmeiners est arrivé, avec un peu de chance, dans les pieds de l’attaquant allemand en passant par Marcos Alonso. Il n’a plus eu qu’à conclure : 1-1.

La Juventus a pris l’ascendant en fin de match et inscrit le but mérité du 1-2 dans le temps additionnel. Entré en jeu, Kolo Muani a marqué de la tête et offert à la Juventus la première place provisoire de la Ligue Europa.