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L’inquiétude est vive pour Vasilije Adzic, milieu de terrain né en 2006, sous contrat avec la Juventus et prêté à Sassuolo. Le Monténégrin est attendu aujourd’hui à Turin, au J|Medical, pour une consultation médicale et des examens complémentaires.

Une grave blessure au genou est redoutée pour Adzic, un scénario qui pourrait nécessiter une opération. Tuttosport titre ainsi : « Adzic, la Juve craint le pire ». Selon le quotidien turinois, le staff médical de la Juventus n’exclut pas la possibilité d’une opération, mais il faudra d’abord terminer tous les examens pour établir un diagnostic définitif.

Adzic, actuellement prêté à Sassuolo, passera les examens nécessaires pour déterminer la gravité de sa blessure et, surtout, la durée de son indisponibilité. Aujourd’hui, après ces examens, on saura si un traitement conservateur suffira ou s’il faudra recourir à une opération.

La Juventus attend les examens de ce jour avant de prendre une décision. Avant le match perdu par Sassuolo contre le Genoa, Roberto D'Aversa, l’entraîneur de Sassuolo, avait évoqué Adzic en conférence de presse : « Adzic ne sera pas là, je pense que la Juve, le club auquel il appartient, interviendra ensuite dans les évaluations. » La décision sur la marche à suivre face à la blessure d’Adzic reviendra donc à la Juventus, le club auquel appartient le joueur.

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Adzic a disputé 6 matches avec Sassuolo cette saison, inscrivant 4 buts, dont celui de la victoire 3-2 contre la Juventus le 13 septembre.