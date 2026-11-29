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Le jour de Côme-Juventus, en Espagne, El Pais consacre un article à Cesc Fabregas, entraîneur de Côme, qui lutte cette année encore pour une place en Ligue des champions et crée la surprise lors de la phase de ligue en cours de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs. « Cesc, le fils prodigue, et l’oreille de Van Gogh » : tel est le titre de l’article (La Oreja de Van Gogh est un groupe espagnol de pop rock bien connu).

L’article rappelle que le brillant entraîneur de Côme a toujours été regardé avec méfiance par les supporters du Barça, qui le trouvaient un peu détaché et distant après avoir attendu pendant des années son retour au Camp Nou. Il explique toutefois que le Barça garde Fabregas à l’œil pour l’avenir, lorsque le cycle de Hansi Flick sur son banc prendra fin, le considérant comme le profil idéal pour diriger l’équipe de Yamal et de ses coéquipiers. L’entraîneur espagnol plaît en effet beaucoup au Barça, un club qu’il pourrait retrouver après y avoir joué de 2011 à 2014.

Du côté italien, la révélation la plus intéressante d’El Pais concerne l’intérêt de la Juventus pour Fabregas. Selon le quotidien espagnol, la Juventus aurait récemment approché l’entraîneur espagnol pour lui confier son banc. L’Inter avait fait de même en 2025, après le départ de Simone Inzaghi.

Fabregas a préféré décliner l’offre de la Juventus et attendre d’être plus mûr avant de prendre les commandes d’un grand club, pour ne pas risquer de « se griller » dans une institution de cette envergure, comme l’a fait, par exemple, Thiago Motta en passant de Bologne à la Juventus.

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Cesc Fabregas, né en 1987, entraîne Côme depuis 2023 et affrontera ce soir la Juventus de Luciano Spalletti lors de la 13e journée de Serie A. À la veille du match, l’Espagnol a déclaré en conférence de presse au sujet de la Juventus : « La Juve n’a rien de plus que nous, nous sommes deux équipes qui pratiquent un beau football et nous allons essayer. Mais quand ils mettent les moteurs en marche, ils vont vite et marquent beaucoup : pour les battre, nous devrons faire le match parfait. »

Et au sujet de Spalletti : « Je lui prendrais son expérience, il a réussi dans de nombreux clubs. Je fais encore beaucoup d’erreurs, alors que lui a bien davantage confiance en lui. Je dois le remercier : je l’ai rencontré cinq fois et il m’a toujours très bien traité. C’est l’une de ces personnes devant lesquelles je ne sais presque pas comment me comporter, son charisme m’intimide un peu. »