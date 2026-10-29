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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a convoqué 26 joueurs pour les matches amicaux internationaux de novembre à Singapour, contre le Japon et le pays hôte. Le technicien italien a exposé son projet : accélérer l’émergence d’une nouvelle génération tout en conservant une ossature solide.

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Ancelotti dévoile sa dernière liste du Brésil pour 2026

Carlo Ancelotti a officiellement dévoilé une liste de 26 joueurs au siège de la CBF, à Rio de Janeiro, pour les derniers matches internationaux du Brésil en 2026. La sélection brésilienne se rendra en Asie du Sud-Est pour affronter le Japon le 14 novembre, puis Singapour, pays hôte, le 17 novembre au stade national de Singapour.

La liste comprend 15 joueurs de moins de 23 ans et neuf joueurs éligibles à une sélection olympique.

Ces rencontres marqueront les premières retrouvailles du Brésil avec le Japon depuis leur confrontation lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis.

Ancelotti détaille sa stratégie de renouvellement générationnel

Lors de la conférence de presse consacrée à l’annonce de sa liste, Ancelotti a expliqué vouloir insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe nationale. « Nous sommes dans une période où, plutôt que de nous concentrer sur la qualité de l’adversaire, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons à faire, sur le projet de renouvellement de l’équipe, sur la recherche d’une nouvelle génération », a déclaré Ancelotti.

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« C’est un groupe très équilibré, très jeune... C’est une équipe résolument tournée vers l’avenir. »

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« Nous devons nous renouveler en jouant bien, en faisant de notre mieux pour atteindre le seul objectif, qui est de gagner le match, tout en continuant à accompagner la progression de ces jeunes joueurs », a-t-il ajouté.

La liste complète du Brésil pour les matches amicaux à Singapour

La sélection de 26 joueurs d’Ancelotti associe des stars mondiales de premier plan et de jeunes joueurs prometteurs à tous les postes :

Gardiens : Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba).

Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba). Défenseurs : Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma).

Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruise), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (Roma). Milieux de terrain : Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Andre Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). Attaquants : Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevao (Chelsea), Raphinha (Barcelone), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

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Le Brésil trace sa route vers la Copa América 2028

Ces prochains matches amicaux correspondent à la huitième liste d’Ancelotti en tant que sélectionneur du Brésil, alors qu’il prépare les prochaines échéances.

Le staff technique suivra les progrès de chaque joueur avant les matches de qualification pour la Coupe du monde.

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L’équipe d’Ancelotti se réunira à Singapour au début du mois prochain.