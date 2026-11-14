Partager Suivez GOAL sur Google

Le stade Spotify Camp Nou à Barcelone, le stade Santiago Bernabéu à Madrid et le stade Hassan II à Casablanca : trois stades, trois villes et deux pays qui se disputent l'organisation des matchs de football les plus importants et les plus médiatisés au monde.

Publicité

Le journal Sport a indiqué, dans un long rapport, que la bataille pour l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformée en un combat politique et diplomatique, qui devrait se prolonger encore au moins une année.

Bien qu'aucune date n'ait été fixée pour la prise de décision, l'annonce de la ville retenue n'est pas attendue avant 2028.

D'un point de vue officiel, rien n'a changé depuis juillet 2024, lorsque les fédérations d'Espagne, du Portugal et du Maroc ont présenté leur dossier de candidature commun, lequel comprenait les trois stades en tant que candidats pour accueillir aussi bien la finale que le match d'ouverture.

Mais ce dossier incluait également les villes de Malaga et de La Corogne parmi les villes hôtes du tournoi, avant que les deux villes ne se retirent de la participation, tandis que Saint-Sébastien et Bilbao ont exprimé des doutes à ce sujet, et que Valence et Vigo cherchent à se joindre à l'événement après en avoir été initialement écartées.

Publicité Publicité

La FIFA visite les stades espagnols

Related Topics

La FIFA est officiellement présente à l'étape précédant l'adoption de la liste définitive des stades hôtes, ce qui devrait se produire au cours du premier semestre de l'année prochaine. À cette fin, la Fédération internationale visite de nouveau tous les stades des trois pays.

Au cours des deux dernières semaines, la FIFA a entamé une nouvelle tournée des villes espagnoles, incluant des visites aux stades du Camp Nou et de Bernabeu. Lors de sa réunion avec la Fédération espagnole de football, Rafael Louzan, président de la Fédération espagnole, a informé les émissaires de Gianni Infantino qu'il n'envisageait pas la possibilité d'organiser la finale en dehors de l'Espagne.

Publicité

Au cours des plus de deux années qui se sont écoulées depuis la présentation officielle du dossier de candidature, les fédérations et les institutions politiques espagnoles ont montré leur conviction que le match de la finale se tiendra dans les villes dont elles dépendent.

Le gouvernement marocain a même annoncé, il y a quelques mois, que l'affaire était déjà tranchée, avant de se voir contraint de revenir sur sa position à la suite du tollé provoqué par cette déclaration.

Publicité

À ce jour, il n'est toujours pas clair quelle instance au sein de la FIFA prendra la décision finale. Les statuts de la Fédération prévoient que le Conseil de la FIFA, l'organe exécutif composé de 37 membres choisis par les fédérations nationales, est chargé d'établir le calendrier des matchs des phases finales des tournois en termes de dates et de stades, mais ils ne précisent pas si cette prérogative inclut également la désignation du stade de la finale.

Le précédent de la Coupe du monde 2026

Publicité

Le précédent le plus récent n'aide pas à dissiper le flou entourant la décision. En février 2024, la FIFA a annoncé que la finale de la Coupe du monde 2026 se tiendrait à New York et dans le New Jersey, et non à Dallas, l'autre ville qui cherchait à accueillir le match.

Manuel Zubiria, directeur des compétitions à la FIFA, a confirmé que la décision avait fait l'objet d'un large débat, jusqu'à presque deux jours avant, si ce n'est jusqu'à la veille au soir, ce qui indique que le Conseil de la FIFA n'était pas l'instance qui a pris la décision.

Publicité

Qui l'a donc prise ? La croyance dominante est que Gianni Infantino lui-même a pris la décision en collaboration avec son cercle rapproché.

Le projet initial du dossier de candidature de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, mené par la Fédération espagnole de football présidée par Luis Rubiales, plaçait le stade Santiago Bernabeu en tête des options pour accueillir le match de la finale.

Publicité

Mais durant la période de la présidence de Louzan à la tête de la Fédération espagnole, le stade du Camp Nou a été placé au même niveau de préférence, en soulignant que le plus important était d'organiser le match dans une ville espagnole. Quant au gouvernement de Pedro Sánchez, il n'a pas annoncé publiquement son soutien à l'une ou l'autre des deux villes.

Au cours des prochains mois, l'Espagne et la Fédération espagnole de football devraient trancher leur position en faveur de l'une des deux options, du moins lors des négociations particulières qui seront menées avec la FIFA, dans une tentative d'empêcher que Casablanca ne soit choisie pour accueillir le match de la finale.

Publicité

Laquelle des deux villes obtiendra le soutien espagnol ? Cela n'est pas encore clair, et il est probable que l'affaire soit directement liée au résultat des élections générales.

Bien que ce soient les fédérations nationales, et non les gouvernements, qui présentent officiellement les demandes d'organisation des tournois, la politique joue un rôle décisif dans ce dossier. Cela est dû, entre autres, à l'impossibilité d'organiser un tournoi de cette ampleur sans la coopération effective et la participation directe des institutions publiques.

Publicité

Aucun parti politique n'a annoncé son soutien à l'une des deux grandes villes espagnoles au détriment de l'autre, mais les partis ont adopté des positions claires concernant l'organisation conjointe avec le Maroc.

Le Parti populaire espagnol a inscrit dans son programme électoral l'engagement que l'Espagne n'organisera pas la Coupe du monde 2030 si la finale se tient au stade Hassan II.

Publicité

Louzan, ancien président du conseil provincial de Pontevedra au sein du Parti populaire, et qui a également occupé d'autres fonctions, a rejeté cette éventualité lorsqu'elle lui a été soumise, déclarant : « L'Espagne a signé des accords avec les autres pays et avec la FIFA pour organiser cette Coupe du monde. »

Quant aux partis Sumar, Podemos et Vox, ils ont directement réclamé le retrait de la participation à l'organisation de la Coupe du monde avec le Maroc. Mais cette proposition n'a pas atteint l'étape du débat ni du vote avant la dissolution du Parlement.

Publicité

La possible réélection d'Infantino

Il existe peut-être d'autres élections plus importantes pour ce dossier, à savoir les élections à la présidence de la FIFA prévues au mois de mars.

Publicité

Javier Tebas, président de la Ligue espagnole et vice-président de la Fédération espagnole, a déclaré : « Si Infantino se maintient à son poste, les chances que l'Espagne accueille la finale de la Coupe du monde 2030 seront minces. »

L'Espagne et le Portugal ne se sont pas joints à la vague de rejet public manifestée par la majorité des fédérations européennes et par l'UEFA à l'égard d'Infantino, mais ils pourraient en payer le prix en fin de compte.

Publicité

La raison tient en particulier au fait que le Maroc est considéré comme l'un des alliés les plus fidèles du responsable suisse, et ne cache pas les marques d'égards et d'hommages dont il l'entoure.

En retour, Infantino a rendu la pareille au cours des dernières années, en inaugurant le bureau de la FIFA en Afrique dans la capitale marocaine, Rabat, ainsi qu'en organisant la réunion qui verra la capitale marocaine accueillir l'événement de sa possible réélection à la présidence de la Fédération internationale.