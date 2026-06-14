Omar Artan, l’arbitre somalien à qui l’entrée aux États-Unis a été refusée, percevra bien l’intégralité de son salaire pour la Coupe du monde, comme prévu, selon ESPN.

Le natif de Mogadiscio devait officier pour la première fois en Coupe du monde, mais ses plans ont été brusquement contrariés en début de semaine. À son arrivée aux États-Unis, l’arbitre de 34 ans s’est vu refuser l’entrée sur le territoire et a été immédiatement renvoyé.

La raison : il ne possédait pas de visa valide. Après s’être rendu à l’ambassade de Somalie à Nairobi et avoir obtenu un passeport diplomatique, il pensait pouvoir entrer aux États-Unis lundi, mais son voyage a tourné court.

Andrew Giuliani, président de la « White House FIFA Task Force », a justifié cette décision : « Nous avons de très bonnes raisons de ne pas le laisser entrer. Il y a de graves inquiétudes. Cet homme a des liens avec des membres de l’organisation terroriste Al-Shabab. »

L’arbitre a formellement démenti ces accusations, et l’UEFA lui a maintenu sa confiance, puisqu’il a été désigné il y a quelques jours pour diriger la Supercoupe de l’UEFA 2026 entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa. La FIFA lui apporte également son soutien.

Selon des sources proches d’ESPN, l’arbitre somalien percevra l’intégralité de son salaire pour la Coupe du monde. Si les montants précis ne sont pas encore connus – ils seront officiellement calculés après le tournoi –, il est clair qu’il s’agit de sommes importantes.

D’après The Times, la prime de départ des arbitres atteint déjà environ 86 000 euros. S’y ajoutent des primes par match estimées entre 2 500 et 4 500 euros durant la phase de groupes, et jusqu’à près de 9 000 euros en phase à élimination directe. Artan, fort heureusement, ne devrait donc pas avoir à se lamenter trop longtemps.