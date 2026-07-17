La FIFA rompt avec la tradition : une surprise historique attend les champions du monde pour la première fois

Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde de football, la Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé la création de bagues commémoratives spéciales qui seront remises aux champions de l’édition 2026, en complément du trophée en or et des médailles traditionnelles reçues par les vainqueurs depuis des décennies.

Cette innovation s’inspire d’une tradition américaine bien établie, qui veut que les équipes championnes reçoivent des bagues de luxe gravées pour perpétuer leur exploit. une tradition que la FIFA transpose pour la première fois dans l’univers du football mondial.

La FIFA précise que chaque pièce appartiendra à « une édition extrêmement limitée et rare, composée de seulement 2 026 exemplaires numérotés individuellement et séquentiellement », clin d’œil symbolique à l’année d’organisation du tournoi ; chaque bague devient ainsi une œuvre d’art unique, irremplaçable et dotée d’une valeur historique exceptionnelle.

La FIFA a détaillé le processus de distribution : le champion recevra 30 bagues pour ses joueurs et son staff, tandis que les 1 996 exemplaires restants seront proposés à la vente aux supporters du monde entier, une initiative qui offre aux supporters passionnés une occasion rare de « posséder une pièce unique et exclusive de l’histoire prestigieuse de la Coupe du monde » et de la conserver comme souvenir impérissable.

Sur le plan esthétique, la bague arbore une gravure précise du célèbre trophée de la Coupe du monde d’un côté, tandis que l’autre face met en exergue l’identité nationale de l’équipe championne au travers de ses symboles et de ses couleurs. Chaque pièce sera numérotée individuellement, façonnée avec une précision extrême pour s’adapter à la taille du doigt de son propriétaire et accompagnée d’un certificat d’authenticité officiel garantissant son caractère unique et sa valeur historique.