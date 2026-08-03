La Fédération internationale de football (FIFA) a réagi aux rumeurs concernant les démarches de son président Gianni Infantino pour obtenir l'aide de l'administration du président américain Donald Trump, alors que s'intensifient les pressions qui menacent son maintien à son poste.

Le journal américain « New York Post » avait affirmé qu'Infantino s'était tourné vers l'administration Trump pour l'aider dans sa bataille visant à conserver son poste.

Selon la chaîne américaine « Fox News », une source au sein de la FIFA a déclaré qu'aucun contact n'était prévu entre Infantino et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, ni avec aucun autre membre du gouvernement du président Donald Trump, que ce soit lundi ou à toute autre date.

La source a affirmé que ce qu'avait rapporté le journal « New York Post » au sujet de l'organisation de cette conversation était inexact.

Le New York Post avait indiqué, lundi, qu'Infantino devait avoir un entretien privé avec Rubio, dans un contexte de pressions croissantes liées à sa tentative avortée de vendre une partie de l'activité commerciale de la FIFA à des investisseurs privés.

Selon le journal, l'objectif affiché de l'entretien était de discuter de la manière d'utiliser le football comme une forme de « soft power » pour les États-Unis, mais l'une des sources a décrit cette conversation comme une tentative d'Infantino d'obtenir un soutien à sa position.

La source a déclaré au journal : « Il voulait entrer en contact avec le secrétaire d'État et parler de la manière dont le football pouvait être une forme de soft power pour l'Amérique, mais nous savons tous qu'il s'agit de protéger son poste. Il ne s'agit de rien d'autre à ce stade. »

Le rapport a également affirmé qu'Infantino avait tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec Trump depuis l'échec de la proposition controversée vendredi, et qu'il cherchait à s'assurer des alliés de premier plan prêts à le défendre publiquement.

La source de la FIFA a démenti de manière spécifique l'existence d'un contact prévu avec Rubio ou tout autre responsable du gouvernement Trump, tandis que la Fédération internationale de football n'a pas fait de déclaration officielle au nom de l'institution pour répondre à l'autre affirmation avancée par le « New York Post » concernant la tentative d'Infantino d'entrer en contact avec Trump.