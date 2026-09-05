La commission d'éthique de la Fédération internationale de football a rejeté la demande de la Fédération norvégienne, qui souhaitait être informée de l'évolution de la plainte déposée contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, concernant la remise du « prix FIFA de la paix » au président américain Donald Trump.

Le quotidienThe Times britannique a rapporté que le Rwandais Martin Ngoga, président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA, a rejeté la demande de la Fédération norvégienne de prendre connaissance des dernières évolutions du dossier.

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Dans sa réponse écrite, Ngoga a indiqué que « seules les personnes elles-mêmes visées par une procédure sont considérées comme parties à cette procédure », ajoutant : « en raison du caractère confidentiel des procédures éthiques, nous ne sommes pas en mesure de fournir des informations sur l'existence même d'une procédure en cours, ni sur l'état d'éventuelles procédures ».

La Fédération norvégienne avait, fin mai ou début juin 2026, adressé une lettre à la commission d'éthique dans laquelle elle réclamait un traitement public du dossier, en s'appuyant sur un mandat de son congrès général.

La présidente de la Fédération, Lise Klaveness, avait alors déclaré que la demande concernait des « garanties de l'État de droit », soulignant que la commission devait faire preuve de transparence, même si elle décidait de ne pas examiner la plainte.

Une plainte relative aux droits

La plainte initiale remonte au 8 décembre 2025, lorsque l'organisation britannique de défense des droits humains « FairSquare » l'a déposée auprès de la chambre d'instruction, seulement 3 jours après la remise par Infantino du prix à Trump lors du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington.

La plainte accusait Infantino d'avoir manqué à son devoir de neutralité politique, inscrit dans les statuts de la FIFA et le code d'éthique, plus précisément à l'article 15, ainsi que d'irrégularités procédurales liées à la création du prix et à sa remise sans qu'il ait été clairement soumis au conseil de la FIFA.

La FIFA a accusé réception de la plainte le 12 décembre, sans en dévoiler les détails, quant à l'ouverture éventuelle d'une enquête ou à l'état d'avancement de celle-ci.

En juin 2026, la Fédération norvégienne est devenue la première fédération nationale à apporter un soutien officiel écrit à la plainte. Par la suite, une cinquantaine de députés du Parlement européen ont demandé à la FIFA de se saisir du dossier.

En août, la Fédération norvégienne a annoncé son intention d'élargir sa démarche dans le domaine de l'éthique à d'autres dossiers, dont celui de la suspension du sursis de l'attaquant américain Folarin Balogun pendant la Coupe du monde.

La FIFA n'annonce habituellement pas l'existence des enquêtes éthiques ni leur état d'avancement avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Au moment de la rédaction de cette information, la Fédération internationale de football n'avait publié aucune déclaration publique confirmant l'ouverture d'une enquête officielle sur la plainte ou sa clôture.

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