La FIFA reçoit une demande inattendue de la France avant le match contre l'Espagne

Éric Ciotti, maire de Nice, a officiellement sollicité la Fédération internationale de football (FIFA) pour qu’une minute d’applaudissements soit observée avant le coup d’envoi de France-Espagne, demi-finale de la Coupe du monde 2026 programmée mardi prochain. Cette initiative vise à rendre hommage aux victimes de l’attentat qui a frappé la Promenade des Anglais en 2016, à l’occasion du dixième anniversaire de la tragédie.

Selon la chaîne française RMC, il a publié sur ses comptes officiels une copie de la lettre adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de rendre hommage aux victimes de l’attentat qui a coûté la vie à 86 personnes de 19 nationalités différentes sur la « Promenade des Anglais ». à Nice lors des célébrations de la fête nationale française.

Dans sa lettre, il écrit : « Le premier match des demi-finales de la Coupe du monde se jouera le 14 juillet et l’équipe de France sera sur la pelouse. Je vous demande donc d’observer une minute de silence avant le coup d’envoi, en hommage à toutes les victimes de cette nuit sur la Promenade des Anglais. »

Il a ajouté que ce geste revêtirait une grande valeur humaine, soulignant qu’il incarnerait la solidarité de la famille du football avec les victimes du terrorisme et leurs proches.

Le maire a par ailleurs souligné que cette minute de silence serait accueillie avec émotion par les familles des victimes et des rescapés, ainsi que par l’ensemble des Français.

Il a conclu : « Cette minute symbolisera avec force les valeurs de fraternité, de paix, de respect et d’unité que la FIFA et le football se doivent de promouvoir sur tous les terrains. »

À lire également :

La France continue de battre des records en Coupe du monde… et met fin à la série historique du Maroc

Les Bleus ont validé leur billet pour le dernier carré en dominant le Maroc 2-0, tandis que la Roja a éliminé la Belgique 2-1.

Cette rencontre revêt une importance particulière pour les Bleus, qui visent à prendre leur revanche sur la Roja après leurs défaites en demi-finale de l’Euro 2024, puis en demi-finale de la Ligue des Nations 2025.