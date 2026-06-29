La FIFA met fin à la polémique sur les accusations de manipulation du résultat du match Algérie-Autriche

La Fédération internationale de football (FIFA) a tranché : elle n’ouvrira pas d’enquête sur les allégations de match arrangé entre l’Autriche et l’Algérie lors de la Coupe du monde, malgré des soupçons de résultat convenu pour servir les intérêts des deux équipes.

Selon certaines informations, les deux équipes se seraient entendues pour partager les points lors de leur dernier match de groupe afin d'assurer leur qualification à l'unisson pour les huitièmes de finale.

La rencontre, très animée, s’est conclue sur un score de 3-3 : l’Autriche a égalisé à la 96^e minute, seulement trois minutes après l’ouverture du score de Riyad Mahrez pour l’Algérie.

Ce but, concluant une action de cinq minutes ponctuée de 110 passes consécutives, aurait pu éliminer l’Autriche et la renvoyer chez elle.

L’ambiance, déjà électrique, a failli dégénérer : Marco Arnautović a été aperçu en train de s’emporter contre le banc algérien, levant les mains avec colère.

Au final, l’équipe de Ralf Rangnick a pris la deuxième place du groupe, tandis que l’Algérie, troisième, l’a suivie au tour suivant.

Selon le journal britannique « Mirror », certains observateurs ont estimé que le résultat avait été arrangé, l’Algérie ayant laissé son adversaire égaliser dans les ultimes secondes.

Des sources ont confirmé au « Mirror » que la Fédération internationale de football (FIFA) avait catégoriquement rejeté ces allégations et n’avait aucune crainte quant à une manipulation du résultat du match par les deux équipes.

De son côté, Rangnick a catégoriquement rejeté cette idée, même si Mahrez n’a pas vraiment contribué à dissiper les spéculations grandissantes quant à l’existence d’une irrégularité en admettant que le scénario final semblait étrange et suspect.

Riyad Mahrez, l’ex-star de Manchester City, a reconnu : « C’était un peu étrange, pour être honnête. Nous jouions sur les ailes et ils étaient en retrait, mais à la dernière minute, l’un d’entre eux a fait une passe, s’est retourné, et j’ai dû réagir. Je dois respecter le football. Le ballon est arrivé devant le gardien et j’aurais dû marquer, je dois essayer de marquer. Je sais que la situation est étrange, mais c’est le football et je dois le respecter. Pour l’Autriche, le principal est qu’elle ait marqué et validé son billet. Nous sommes passés tous les deux, et c’est ce qui compte. »

L’Autriche s’attend à un match difficile en phase à élimination directe, où elle affrontera l’Espagne, championne d’Europe. En cas de surprise, elle défierait ensuite le Portugal ou la Croatie.

De son côté, l’Algérie défiera la Suisse, puis pourrait retrouver l’Argentine en quarts de finale si les deux formations confirment leur dynamique.