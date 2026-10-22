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La FIFA a officiellement ouvert l’appel d’offres pour les droits de diffusion télévisée et en streaming aux États-Unis de la Coupe du monde 2030, qui s’annonce historique. L’instance dirigeante du football mondial recherche activement des solutions de diffusion innovantes après une forte hausse de l’audience américaine lors des récents tournois internationaux.

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Début de la procédure d’appel d’offres pour les droits de diffusion

La FIFA a officiellement lancé un appel d’offres pour les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030. Les lots proposés couvrent largement la diffusion télévisée et en streaming aux États-Unis et à Porto Rico. Les parties intéressées ont également la possibilité d’acquérir les droits de l’édition 2034 du tournoi.

Cette procédure intervient alors que le paysage mondial de la diffusion sportive évolue rapidement. Les chaînes et les plateformes numériques ont jusqu’au 19 novembre pour soumettre leurs offres officielles à l’instance dirigeante du football mondial. Les responsables des diffuseurs devraient préparer des offres importantes pour obtenir les droits de la plus grande compétition du football international.

La FIFA recherche des solutions de diffusion innovantes

Les responsables du football encouragent activement le recours à des solutions de diffusion modernes pour les prochaines compétitions mondiales. Dans un communiqué officiel, la FIFA a indiqué rester ouverte aux « approches innovantes » afin de toucher un public plus large dans la région.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance mondiale récente, marquée par l’arrivée des plateformes de streaming sur le marché du sport en direct. Plus tôt cette semaine, le géant mondial du streaming Netflix a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde 2030 en Espagne et en Andorre. Cet accord majeur laisse penser que la FIFA est réellement prête à envisager, pour ses futurs partenariats de diffusion, d’autres acteurs que les chaînes de télévision traditionnelles.

Getty Images

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Une Coupe du monde d’un genre particulier se profile

La Coupe du monde 2030 promet de représenter un défi logistique complexe, puisqu’elle se déroulera sur plusieurs continents. L’Espagne, le Portugal et le Maroc seront les principaux pays coorganisateurs de la compétition.

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Des dispositions particulières ont toutefois été prises pour marquer le 100e anniversaire de la toute première édition. L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay doivent accueillir les matches d’ouverture avant que le reste de la compétition ne se déroule en Europe et en Afrique. Après cet événement historique, l’Arabie saoudite a été désignée comme unique pays hôte de la Coupe du monde 2034.

L’audience américaine continue de bondir

La concurrence pour les droits de diffusion aux États-Unis devrait être particulièrement intense après la forte hausse de l’intérêt pour la compétition dans le pays. Fox détenait auparavant les droits exclusifs de diffusion en anglais de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. De son côté, Telemundo avait obtenu les droits de diffusion télévisée en espagnol de cette même édition.

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Selon les données de la FIFA, la Coupe du monde 2026 a rassemblé en moyenne 13,5 millions de téléspectateurs par match sur la télévision linéaire et les plateformes de streaming aux États-Unis. Ce chiffre représente une hausse de 166 % par rapport à l’édition 2022 au Qatar, illustrant l’immense valeur commerciale des droits de diffusion proposés.