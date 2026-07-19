La FIFA annonce une mesure majeure sur les pauses de hydratation, un sujet controversé de la Coupe du monde

La FIFA va réexaminer les pauses hydratation très controversées de cette Coupe du monde. C'est ce qu'a confirmé Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football, lors d'une conférence de presse. Cette mesure a suscité de nombreuses discussions tout au long du tournoi.

Avant le coup d’envoi de la compétition, plusieurs voix avaient réclamé l’introduction de ces pauses en cas de fortes températures, afin de préserver le bien-être des joueurs. La FIFA a finalement opté pour une application systématique lors de chaque rencontre.

Cette décision a rapidement suscité des critiques. De nombreux téléspectateurs et analystes ont jugé la mesure superflue lors des rencontres disputées dans des stades couverts ou par temps frais, des conditions qui ne la justifiaient pas vraiment.

Par ailleurs, ces interruptions ont suscité l’agacement des téléspectateurs, les chaînes de télévision les utilisant pour diffuser des blocs publicitaires. Certains observateurs estiment également que les entraîneurs en ont profité pour donner des consignes supplémentaires, ce qui pourrait influencer le cours du match.

Wenger reconnaît que cette mesure n’a pas été bien accueillie partout. « Lors de nombreux matchs disputés dans des stades couverts, les gens n’étaient pas satisfaits. Mais avant le début de la Coupe du monde, il a été décidé de l’appliquer à chaque match », a-t-il expliqué.

Selon le Français, l’impact sur les résultats est toutefois resté limité. « Je n’ai pas l’impression que cela ait influencé les résultats, mais nous sommes au service des spectateurs et nous tirerons nos conclusions après la Coupe du monde », a-t-il ajouté.

Cette évaluation laisse présager des ajustements pour les prochaines compétitions. L’UEFA a d’ailleurs déjà annoncé qu’elle ne comptait pas adopter ces pauses hydratation lors de ses propres tournois, comme l’Euro ou la Ligue des champions.