La FIFA a sélectionné trois arbitres néerlandais pour la Coupe du monde 2026

Danny Makkelie a été désigné pour officier comme arbitre lors de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été, a annoncé la KNVB. Deux autres Néerlandais, Rob Dieperink et Dennis Higler, seront également présents en tant qu’arbitres vidéo (VAR) durant la phase finale.

Comme lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, il sera assisté par Hessel Steegstra et Jan de Vries. Makkelie avait déjà pris part à l’édition 2018, mais uniquement en tant que VAR.

« C’est formidable d’avoir été sélectionné pour la Coupe du monde », réagit Makkelie, 43 ans. « Une phase finale mondiale est le summum de ce que l’on peut atteindre. Pouvoir y arbitrer à nouveau est un immense honneur. »

« Nous avons travaillé d'arrache-pied ensemble pour cela ces quatre dernières années. Nous devons continuer ainsi. Nous voulons d'abord bien terminer la saison, puis viendra la Coupe du monde. »

Raymond van Meenen, responsable des affaires arbitrales du football professionnel à la KNVB, se réjouit de cette sélection. « Nous sommes extrêmement fiers que Danny et son équipe soient à nouveau désignés pour officier à une Coupe du monde. C’est exceptionnel, surtout au vu de la forte concurrence internationale. »

« Danny fait partie de l’élite nationale et internationale depuis des années et possède une solide expérience dans l’arbitrage de matches de très haut niveau. Nous avons une longue tradition d’arbitres néerlandais en phase finale, ce qui constitue un immense encouragement pour l’ensemble de l’arbitrage néerlandais, et surtout pour nos jeunes arbitres. Nous avons hâte de voir l’équipe Makkelie en action lors de la Coupe du monde », a déclaré Van Meenen.

Au total, douze arbitres néerlandais ont officié en Coupe du monde, parmi lesquels Mario van der Ende (1994 et 1998), Jan Wegereef (2002) et Björn Kuipers (2014 et 2018).