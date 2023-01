La femme de Veretout n’en peut plus du football

Femme de Jordan Veretout, joueur de l’OM, Sabrina Veretout n’en peut plus de voir son mari… re-regarder ses matchs !

Être femme de footballeur, ça a ses avantages et ses inconvénients. Demandez par exemple à celle à qui Jordan Veretout a passé la bague au doigt, Sabrina, pour en avoir le coeur net.

"Du foot, du foot et encore du foot…"

Sur les réseaux sociaux, cette dernière s’est effectivement désolée de voir son mari… re-regarder la victoire de son équipe glanée samedi face à Lorient (3-1) !

"Nous sommes encore devant OM-Lorient… Il m’épuise, il vit foot, il mange foot et il dort foot ! Hier aussi, on a regardé du foot, du foot et encore du foot", a-t-elle partagé sur les réseaux sociaux, avec le sourire aux lèvres.

"C’est pour voir mes erreurs…"

"Hier, c’était du foot en direct, s’est justifié son mari, avant de revenir sur OM-Lorient. (…) J’ai regardé la première mi-temps hier donc je regarde la deuxième aujourd’hui, c’est pour voir mes erreurs…" Son coach Igor Tudor appréciera sans doute un tel professionnalisme.