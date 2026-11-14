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Loai Mohamed
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La Fédération saoudienne a le dernier mot dans le dossier de l'avenir de Donis

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La Fédération saoudienne de football a tranché sur l'avenir du Grec Georgios Donis, le sélectionneur de l'Arabie saoudite, après qu'une source officielle a confirmé le maintien du technicien à son poste durant la période à venir, au moment où ce dernier a exprimé son souhait de diriger l'équipe nationale lors de la Coupe d'Asie 2027.

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Le journal « Arriyadiyah » a rapporté ce samedi, citant une source officielle au sein de la Fédération saoudienne, la confirmation du maintien de Donis dans ses fonctions, sachant que son contrat actuel expire en juillet prochain, en parallèle du report de la date de la compétition continentale.

Le technicien grec avait évoqué son avenir après avoir mené la sélection saoudienne à la victoire face à la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors du match amical qui les a opposées hier soir, vendredi, au stade Jassim Bin Hamad dans la capitale qatarie, Doha.

Donis a déclaré lors de la conférence de presse : « Vous savez que je suis quelqu'un de franc, je ne suis pas un entraîneur ordinaire, je fais partie intégrante de l'Arabie saoudite et j'y ai vécu de nombreuses expériences. »

Il a ajouté : « Après le report de la Coupe d'Asie, j'ai informé mon staff technique que notre contrat expirait avant la nouvelle date de la compétition, puis certains ont fait circuler des noms de grands entraîneurs, et ce sont des rumeurs totalement inutiles. »

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Il a poursuivi : « Même après mon retour de Djeddah, un ami grec à Neom m'a parlé de nouvelles concernant mon limogeage après la Coupe du Golfe, et me voilà aujourd'hui toujours avec la sélection. »

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Il a développé : « Les rumeurs ne m'affectent pas personnellement, mais elles nuisent au vestiaire, et notre entourage mesure l'ampleur de notre travail, et ce qui se dit n'est pas juste envers nous. »

Il a ajouté, en évoquant ses plans pour la prochaine étape : « Si Donis est l'entraîneur, alors nous devons travailler, et si je ne le suis pas, je continuerai à soutenir la sélection, et à travailler de tout mon cœur pour ce pays. »

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Le plan de Donis pour la prochaine étape

Le sélectionneur de l'Arabie saoudite a affirmé avoir élaboré une vision claire pour l'avenir, précisant : « Mon plan est prêt et je l'ai expliqué à tous, et il y aura des réunions spéciales avec les staffs techniques des sélections, nous progresserons étape par étape et nous avons une nouvelle génération qui possède tous les atouts du succès. »

Donis a révélé la préparation d'un plan pour un stage de préparation de la sélection saoudienne au cours du mois de mars prochain, qui sera suivi de la participation à la Gold Cup de la Concacaf, dans le cadre du programme de préparation aux prochaines échéances.

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Une victoire tombée à point nommé

Ce qui réjouit le plus Georgios Donis, c'est que la victoire face à la Corée du Sud est survenue quelques jours seulement après la polémique autour de son avenir avec la sélection saoudienne, certains rapports ayant affirmé qu'il quitterait son poste au cours de la prochaine période.

Ces informations sont survenues alors même que le technicien grec est lui-même celui qui a mené la sélection saoudienne au sacre lors de la Coupe du Golfe Arabique dans sa vingt-septième édition (« Khaleeji 27 »), après une absence de 23 années complètes des podiums.

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Cependant, certains critiques sportifs ont émis des doutes sur le travail de Donis avec la sélection saoudienne lors du tournoi du Golfe, estimant que le sacre était le fruit de la force des éléments de la sélection saoudienne par rapport aux concurrents, comme en témoigne l'échec à se qualifier depuis la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les critiques ont estimé que la véritable valeur du technicien grec apparaîtra davantage lors des matchs relevés que disputera la sélection saoudienne au cours de la prochaine période, à l'image du match face à la Corée du Sud lui-même.

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Il ne fait aucun doute que la victoire face à une sélection du calibre de la Corée du Sud, après une absence de 21 ans, constitue un nouvel ajout au bilan immaculé de Donis avec la sélection saoudienne, ce qui dissipe les doutes à son sujet et confirme son maintien à sa tête.

Les chiffres de Donis avec la sélection saoudienne

La sélection saoudienne a décroché la victoire face à la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors du match qui a représenté la douzième confrontation de la sélection sous la direction de Donis, qui a pris ses fonctions en avril dernier.

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Le technicien grec a réussi durant cette période à mener la sélection au sacre lors de la vingt-septième Coupe du Golfe Arabique, organisée à Djeddah il y a cinq semaines.

Le bilan de la sélection sous sa direction s'élève à 6 victoires et 4 nuls contre deux défaites, ses joueurs ayant inscrit 16 buts, tandis que ses filets ont encaissé 9 buts.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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