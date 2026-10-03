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Cristiano Ronaldogetty
Bart DHanis
Traduit par

La fédération portugaise a un avis clair sur le retour de Cristiano Ronaldo en sélection nationale

Portugal
C. Ronaldo
J. Jesus

La fédération portugaise veut que Cristiano Ronaldo fasse son retour en sélection nationale, écrit le média espagnol MARCA. Ce journal a également été le premier à révéler que l’attaquant avait quitté le camp d’entraînement mercredi dernier.

Mercredi soir, le conflit entre Jorge Jesus et Ronaldo a atteint son paroxysme. Après une conférence de presse du sélectionneur, au cours de laquelle il a affirmé « ne pas avoir de problèmes avec Ronaldo », ce dernier a décidé de prendre son jet privé et de quitter le camp.

O Jogo a annoncé quelques heures plus tard que Ronaldo avait mis un terme à sa carrière internationale. Le quintuple Ballon d’Or a ensuite réagi lui-même en déclarant que « la vérité » sortirait plus tard.

Le Portugal a ensuite disputé au Danemark le troisième match de Ligue des nations de cette trêve internationale et s’est imposé 2-4 sans Ronaldo. Jorge Jesus a souligné après la rencontre qu’il n’y avait aucune discorde au sein du groupe.

Pourtant, la fédération portugaise veut faire revenir Ronaldo en sélection. Selon MARCA, la fédération mise sur une réconciliation entre Jesus et CR7, avant de lui offrir le match d’adieu avec le Portugal qu’il mérite.

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Ronaldo a jusqu’à présent disputé 234 matches avec le Portugal. Il y a inscrit 146 buts et a réussi à remporter le Championnat d’Europe en 2016.

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