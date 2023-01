La Fédération française de football s’exprime sur le cas Le Graët

Dans un communiqué, la FFF a expliqué la façon dont Noël Le Graët avait été mis en retrait de ses fonctions de président.

Les récentes polémiques autour de Noël Le Graët ont entraîné beaucoup de contestations et de changements à la tête de la Fédération française de football. Ce mercredi matin, son comité exécutif était réuni afin de discuter de la décision de son président de prolonger Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France sans avoir consulté le Comex, il devait également s’exprimer sur ses récents propos envers Zinédine Zidane mais également le témoignage de Sonia Souid. Alors que la nouvelle avait été annoncée avant, la FFF a indiqué via un communiqué que Noël Le Graët avait décidé de se mettre en retrait de ses fonctions et que Philippe Diallo assurerait l’intérim en attendant.

Une décision commune pour Le Graët

« Noël Le Graët, en accord avec le Comité exécutif de la FFF réuni ce jour à Paris, a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la Fédération jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports, et dans l’attente de son analyse par le Comex de la FFF », peut-on lire dans ce communiqué publié en début d’après-midi.

Florence Hardouin également mise à pied

La 3f a également expliqué que sa directrice générale Florence Hardouin avait été mise à pied à titre conservatoire. Philippe Diallo assurera l’intérim pour ce poste également. Dans un dernier temps, la FFF a validé à l’unanimité la prolongation de Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus jusqu’en 2026 après avoir été informée des modalités de son contrat.