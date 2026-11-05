Les jours de Hossam Hassan à la tête du staff technique de la sélection égyptienne semblent désormais comptés, après qu'un rapport de presse a révélé que les responsables de la fédération de football ont décidé de le démettre de ses fonctions, en même temps que son frère Ibrahim Hassan, avec une tendance à faire appel à un entraîneur égyptien pour lui succéder lors de la prochaine étape.

Le journal « Al-Masry Al-Youm », dans un rapport exclusif publié jeudi, a indiqué que les responsables de la Fédération égyptienne de football, présidée par Hani Abou Rida, ont décidé le départ des jumeaux de l'entraînement de la sélection nationale, en raison des crises survenues au cours de la période passée.

Selon le rapport, les deux matchs contre le Malawi dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027 seront les derniers du staff technique actuel. Tarek Soliman dirigera l'équipe depuis le terrain lors des deux confrontations, en raison de la suspension de Hossam Hassan pour 3 matchs infligée par la FIFA.

Hossam El Badry et Ali Maher parmi les principaux candidats

La liste des candidats à la succession de Hossam Hassan réserve une surprise, puisque la fédération de football s'oriente vers le choix d'un entraîneur égyptien, les noms de Hossam El Badry et d'Ali Maher figurant parmi les principaux candidats à ce poste.

Le choix définitif n'a pas encore été tranché, alors que des voix au sein de la fédération réclament le recrutement d'un entraîneur étranger. Le dossier devrait être réglé après l'annonce du départ du staff technique actuel et la disputation des deux matchs contre le Malawi.

Le rapport a souligné que l'annonce officielle de la décision était attendue dans les prochaines heures, dans un contexte de propositions visant à la reporter à la fin de l'agenda international en novembre, afin d'éviter d'affecter la préparation de la sélection pour les deux matchs.

Des crises en dehors du terrain accentuent la pression sur Hossam Hassan

Ces développements interviennent alors que Hossam Hassan fait face à une vaste polémique en raison de sa crise familiale avec son ex-épouse, laquelle s'est étendue aux médias et a donné lieu à des démarches juridiques ainsi qu'à des décisions du Conseil supérieur de régulation des médias interdisant aux deux parties d'apparaître dans les médias pour évoquer des affaires personnelles.

Par ailleurs, certaines déclarations de l'entraîneur concernant les joueurs de la sélection, au cours de la période passée, ont suscité des critiques au sein du milieu sportif, en même temps que des appels à son départ, dont le plus notable a été celui de Mahmoud Abdel Razek Shikabala, ancienne star du Zamalek, le réclamant de présenter sa démission.

Date des deux matchs entre l'Égypte et le Malawi

La sélection égyptienne se prépare à disputer les deux matchs contre le Malawi dans le cadre des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le match aller se déroulera le 13 novembre au stade international du Caire, tandis que le stade international de Bingu accueillera le match retour le 17 novembre.