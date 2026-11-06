Dans un scénario sans précédent, le club brésilien de Santos est désormais officiellement dirigé au sein d'une même famille : un père occupe un poste de haut rang dans l'administration, tandis que le fils est le capitaine sur le terrain. C'est ainsi que le prestigieux club brésilien a annoncé, ce vendredi, une décision qui fera couler beaucoup d'encre.

Santos a annoncé la nomination du père de Neymar, Neymar père, au poste de directeur exécutif du club. Il occupera cette fonction, restée vacante pendant un an et demi, au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Il est connu au Brésil sous le nom de « Neymar Pai ».

D'agent à directeur exécutif

Neymar père est l'agent de son fils depuis longtemps, lui qui est revenu à Santos, son club formateur, en 2025 après des passages au FC Barcelone, au Paris Saint-Germain et à Al-Hilal, en Arabie saoudite.

Le retour du fils a été chargé d'émotion, mais la nomination du père transforme l'histoire d'un simple retour de star en un véritable projet familial au sein du club : le père sera responsable des décisions administratives, tandis que le fils dirigera l'équipe sur le terrain.

Prochains matchs COR Serie A 17:30 SAN

Santos dans une situation délicate

Cette nomination intervient à un moment extrêmement sensible : « El Peixe », surnom du club de Santos, occupe actuellement la neuvième place du championnat brésilien de première division, à quatre journées de la fin, après avoir évité de justesse la relégation la saison dernière.

Dans le même temps, le joueur brésilien portant le numéro 10 a été suspendu pour les deux derniers matches de Santos, ce qui accroît la pression sur l'équipe dans cette phase décisive de la saison.

Entre les ambitions de la nouvelle direction, la colère des supporters par moments et le retour du capitaine, Santos semble avoir décidé de placer tout son avenir entre les mains de la famille Neymar. Cette aventure réussira-t-elle, ou se transformera-t-elle en une histoire qui suscite davantage de controverse qu'elle ne bâtit de gloire ?