La F-Side fête samedi ses cinquante ans jour pour jour. Le noyau dur de l’Ajax a célébré cet anniversaire en tirant massivement des feux d’artifice et en entonnant des chants sur trois sites emblématiques d’Amsterdam.

Au Stade olympique, à la Johan Cruijff ArenA et sur la Middenweg, où se trouvait l’ancien stade De Meer, les supporters se sont rassemblés pour célébrer leur fête.

La F-Side a été fondée le 3 octobre 1976, lors du match entre l’Ajax et VVV à De Meer. Le noyau dur est né du côté de Diemen, dans le secteur F, et s’est inspiré de la scène hooligan britannique pour trouver son nom.

La F-Side a commencé modestement, mais n’a cessé de grandir, jusqu’à devenir un élément déterminant de l’ambiance à De Meer, au Stade olympique, où se jouaient les rencontres européennes et les matches à risque, et depuis 1996 aussi à la Johan Cruijff ArenA.



