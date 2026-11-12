Partager Suivez GOAL sur Google

Des rapports télévisés ont révélé la méthode que suivra le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'équipe nationale d'Arabie saoudite, lors du match amical qui l'opposera à la Corée du Sud.

Publicité

L'équipe d'Arabie saoudite affrontera son homologue de Corée du Sud, demain vendredi, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarie Doha, lors d'un match amical en préparation des échéances à venir.

La composition probable de l'Arabie saoudite face à la Corée du Sud

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shunaif, présentateur de l'émission « Dawrina Ghair », a déclaré que Donis avait quasi totalement arrêté la composition avec laquelle il disputera le match.

Al-Shunaif a précisé que l'entraîneur grec hésitait uniquement au poste d'ailier gauche, où il doit trancher entre Sultan Mandash, la star d'Al-Hilal, et Ahmed Al-Ghamdi, joueur d'Al-Ittihad.

Publicité Publicité

Quant aux dix autres postes, les joueurs d'Al-Hilal en occupent la majeure partie, puisqu'ils y ont réservé 5 places, menés par le gardien Mohammed Al-Owais, en plus du défenseur Hassan Tambakti, du latéral gauche Mutaib Al-Harbi et des milieux de terrain Mohammed Kanno et Nasser Al-Dawsari.

Related Topics

Prochains matchs KSA Matchs Amicaux 09:30 CDS

En revanche, Abdulelah Al-Amri, joueur d'Al-Nassr, évoluera dans l'axe de la défense, et Saud Abdulhamid, la star de Lens, au poste de latéral droit.

En attaque, Musab Al-Juwayr, meneur de jeu d'Al-Qadsiah, jouera aux côtés de son coéquipier Mohammed Abu Al-Shamat, derrière Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli.

Publicité

L'Arabie saoudite au complet

L'Arabie saoudite aborde le match contre la Corée du Sud au grand complet, après la participation de Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, aux entraînements collectifs pour la première fois durant la trêve actuelle, hier mercredi, après s'être remis de la blessure qu'il avait subie.

Publicité

Al-Buraikan avait manqué les entraînements collectifs de l'équipe saoudienne durant les deux premiers jours, alors qu'il souffrait d'un refroidissement, ce qui faisait planer le doute sur sa capacité à participer au match contre la Corée du Sud.

Avec le retour de l'attaquant d'Al-Ahli, l'équipe d'Arabie saoudite se présente sans aucune absence face à son homologue coréenne, d'autant que Saud Abdulhamid, le latéral droit de Lens, s'est lui aussi joint aux entraînements pour la première fois avant-hier mardi.

Publicité

Il convient de rappeler que l'équipe d'Arabie saoudite disputera un nouveau match amical lors du stage de Doha, contre la sélection de l'Ouzbékistan, le mardi 17 novembre courant.

La vérité sur le départ de Donis de l'équipe d'Arabie saoudite

Publicité

Le journaliste saoudien Abdulrahman Al-Humaidi, présentateur de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 », avait affirmé que l'entraîneur grec Georgios Donis quitterait son poste de sélectionneur de l'équipe d'Arabie saoudite à 99 %.

Donis a réagi à ces informations dans des déclarations au journal saoudien « Al-Riyadiya », en disant : « Les rumeurs qui circulent de temps à autre sur mon avenir professionnel avec l'équipe d'Arabie saoudite ne m'intéressent pas. »

Publicité

Il a ajouté : « Ce qui m'importe actuellement, c'est de développer l'Arabie saoudite et de me concentrer sur le travail. J'ai l'expérience nécessaire pour gérer ce qui se dit autour de mon avenir professionnel, et je donnerai le meilleur de moi-même pour servir le football saoudien. »

Les déclarations de Donis sont venues dans le prolongement du communiqué publié par la Fédération saoudienne de football, rapporté par la chaîne saoudienne « Al-Ikhbariya », qui a démenti la possibilité d'un limogeage de l'entraîneur grec et a assuré son maintien à son poste.

Publicité

C'est désormais la deuxième fois que la Fédération saoudienne de football dément les informations faisant état d'un départ de Donis, après l'avoir déjà fait au cours du mois d'octobre dernier.

Certains rapports avaient affirmé que la Fédération saoudienne comptait engager l'Espagnol Roberto Martinez, ancien sélectionneur du Portugal, pour diriger l'Arabie saoudite lors de la Coupe d'Asie des nations 2027, à la place de Donis.

Publicité

Ces informations avaient provoqué un état de colère dans le milieu du football saoudien, en particulier compte tenu du peu de temps restant avant le début du tournoi asiatique, ce qui a poussé la Fédération saoudienne à publier un communiqué de démenti.

Toutefois, le report de la Coupe d'Asie des nations 2027, de janvier à décembre de l'année prochaine, a relancé le débat sur la possibilité d'un limogeage de Donis, compte tenu du temps désormais disponible avant le tournoi.