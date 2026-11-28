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Le football brésilien a renforcé sa suprématie en Copa Libertadores : Palmeiras a remporté l'édition 2026 face aux Argentins d'Estudiantes, samedi soir, sur le score de 1-0.

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Palmeiras devient ainsi le club brésilien le plus titré dans la compétition continentale, à égalité avec Flamengo, avec 4 sacres chacun.

Le football brésilien a également signé une domination historique en Copa Libertadores, puisque ses clubs ont remporté le trophée pour la huitième saison consécutive. Une série sans précédent dans l'histoire de la compétition, qui s'étend de 2019 jusqu'à l'édition 2026, comme l'a révélé le compte « Mister Chip » sur le réseau X.

La meilleure série des clubs argentins s'est arrêtée à quatre titres consécutifs, une performance qu'ils ont réalisée à deux reprises.

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Les clubs argentins ont signé leur première série entre 1967 et 1970, avant de rééditer l'exploit de 1972 à 1975. L'Uruguay, de son côté, a enchaîné deux titres consécutifs à deux reprises, en 1960 et 1961, puis en 1987 et 1988.

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Quant aux autres pays dont les clubs ont déjà remporté le tournoi, aucun n'a réussi à décrocher plus d'un titre lors d'éditions consécutives : le Paraguay, la Colombie, le Chili et l'Équateur n'ont jamais réalisé cet exploit.

Le drame argentin en Copa Libertadores

À l'inverse, les clubs argentins traversent l'une des périodes les plus difficiles de leur histoire sur la scène continentale. Huit éditions consécutives, entre 2019 et 2026, se sont écoulées sans qu'aucun club argentin ne parvienne à soulever le trophée, la pire disette de leur histoire dans la compétition.

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Mister Chip a précisé que cette série dépasse la précédente, qui avait duré sept saisons, entre 1987 et 1993, une période durant laquelle River Plate et Vélez Sarsfield n'avaient pas été sacrés.

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L'Uruguay est en tête des pays aux plus longues périodes consécutives sans titre, avec 38 éditions depuis le dernier sacre de Nacional en 1988. Suivent le Chili, avec 35 éditions depuis le triomphe de Colo-Colo en 1991, puis le Paraguay, avec 24 éditions depuis la victoire d'Olimpia en 2002.

Vient ensuite l'Équateur, avec 18 éditions depuis le sacre de la LDU Quito en 2008, puis la Colombie, avec dix éditions depuis la dernière victoire de l'Atlético Nacional en 2016, tandis que l'Argentine en est à huit éditions depuis le titre de River Plate en 2018.

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