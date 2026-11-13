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À l'approche de la rencontre très attendue entre la Palestine et l'Iran, Hamed Hamdan, joueur de Pyramids, est sorti de son silence pour révéler les véritables raisons de son absence de la liste de la sélection de son pays durant la trêve internationale actuelle. Il a adressé un message empreint de reproches et d'attachement aux principes, après avoir souligné que son refus de rejoindre le rassemblement n'était pas motivé par des raisons futiles, mais lié à des principes et à une dignité auxquels il ne peut renoncer.

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La sélection palestinienne se prépare à disputer un match amical face à son homologue iranien, samedi, en Irak, dans le cadre de la préparation des deux équipes aux échéances à venir, avec un intérêt particulier porté à la liste des Fedayin dévoilée par le sélectionneur Ihab Abu Jazar, qui a enregistré quelques absences remarquées, au premier rang desquelles Hamed Hamdan, joueur de Pyramids, aux côtés d'Adam Kaïd, joueur du Zamalek, et de Wajdi Nabhan, joueur de Zed.

L'absence de Hamed Hamdan de la liste a soulevé des interrogations sur les raisons de son éloignement de la sélection à ce moment précis, d'autant que le joueur avait déjà fait preuve d'un fort attachement à représenter la Palestine et consenti des sacrifices pour réaliser le rêve de porter le maillot de la sélection de son pays, ce qui l'a poussé à clarifier lui-même sa position et à mettre un terme aux interprétations qui ont accompagné son absence.

La liste de la sélection palestinienne compte la présence de six joueurs évoluant dans le championnat égyptien, menés par Oday Dabbagh, attaquant du Zamalek, et Amid Sawafta, joueur d'Al-Masry, aux côtés de Bader Moussa et Abdelhadi Rached, joueurs de Pétrojet, de Khaled Nabris, joueur de Ceramica Cleopatra, et d'Anas Bani Odeh, joueur d'Al-Mokawloon Al-Arab.

La liste comprenait, au poste de gardien de but, Abdelhadi Yassine, Rami Hamada et Mahdi Assi, tandis que les noms de la défense incluaient Mosaab Battat, Khaled Abou Al-Hija, Ali Rabih, Maher Darwich, Amid Mahajneh, Yasser Hamed et Milad Termanini. Au milieu de terrain, Abu Jazar a choisi Khaled Dader, Amid Sawafta, Augustin Mansour, Abdelhadi Rached et Ahmad Qaqa.

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Quant à la ligne offensive, sa liste comprenait Anas Bani Odeh, Bader Moussa, Zaid Qanbar, Samer Zubaidi, Khaled Nabris, Asad Hamlawi, Anas Hamlawi et Oday Dabbagh, un groupe avec lequel le staff technique cherche à tirer le bénéfice technique recherché lors de la confrontation face à l'Iran.

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Hamed Hamdan : j'ai beaucoup sacrifié pour représenter la Palestine

Dans une première explication directe des raisons de son absence, Hamed Hamdan a publié un message via son compte officiel sur Instagram, dans lequel il a affirmé que représenter la sélection palestinienne demeure un grand honneur et un rêve qu'il a longtemps cherché à réaliser, insistant sur le fait que son attachement au maillot de son pays ne peut être remis en question ni faire l'objet de surenchère.

Le joueur de Pyramids a déclaré : « C'est un grand honneur pour moi, et un rêve que j'ai longtemps cherché à réaliser, que de représenter notre sélection, de hisser haut le nom de notre patrie et de porter son drapeau sur ma poitrine avec toute ma fierté. » Il a ajouté qu'il avait déjà consenti de grands sacrifices pour rejoindre la sélection, et que cela s'était fait de sa pleine volonté, par amour et par appartenance à la Palestine.

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Hamdan s'est interrogé sur la manière dont il se déroberait à représenter la sélection de son pays pour des raisons peu convaincantes, comme certains tentent de présenter la chose, estimant que son parcours et ses prises de position antérieures reflètent l'ampleur de son attachement à la sélection, et qu'il n'a pas besoin de prouver son amour pour sa patrie à travers des situations où se répètent les surenchères sur son appartenance.

« Des principes et une dignité qui ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis »

Mais le message comportait un aspect plus tranchant, lorsque Hamed Hamdan en est venu à préciser la nature des raisons qui l'ont poussé à décliner le rassemblement, affirmant qu'il ne s'agit pas de raisons futiles ou peu convaincantes, mais qu'elles sont liées à des principes personnels et patriotiques auxquels il refuse de renoncer en toute circonstance.

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Le joueur de Pyramids a déclaré : « Mon refus de rejoindre ce rassemblement n'était pas pour des raisons futiles ou peu convaincantes, car tout le monde connaît la vérité de ma position et ses raisons, des raisons claires, franches et valables, qui touchent à des principes et à une dignité qui ne peuvent faire l'objet d'aucun compromis ni d'aucune atteinte. »

Il a ajouté que ces principes représentent une valeur chère au peuple palestinien, qui n'accepte pas que l'on porte atteinte à sa dignité ou que l'on touche à sa valeur, avant d'affirmer que son amour pour la Palestine n'est sujet à aucune surenchère de la part de quelque partie que ce soit, et qu'il ne permettra pas que sa position au sujet du rassemblement soit transformée en un moyen de mettre en doute son appartenance ou sa loyauté envers la sélection de son pays.

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Hamdan a conclu son message en soulignant son respect et sa considération envers tous, mais il a rejeté les tentatives de ternir son image ou de déformer la vérité de sa position, expliquant que la publication de sa mise au point visait à remettre les choses à leur juste place et à empêcher la confusion des faits ou l'interprétation de sa position en dehors de ses raisons réelles.

Ainsi, Hamed Hamdan a choisi de sortir de son silence avant la confrontation face à l'Iran, plaçant le dossier de son absence de la sélection palestinienne dans un cadre différent, sous le signe de l'attachement à la dignité et aux principes, sans révéler de détails supplémentaires sur la nature du différend ou les circonstances qui l'ont empêché de rejoindre le rassemblement.