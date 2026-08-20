La dernière surprise du Real Madrid ? Le président de Porto apparaît dans la capitale espagnole

Alors que tout le monde pensait que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, mettait la dernière main à son effectif pour la nouvelle saison, un nouveau nom a fait irruption avec force sur la table du club merengue : celui d'un jeune milieu de terrain danois considéré comme l'un des talents montants les plus prometteurs d'Europe.

Selon les révélations du journal espagnol « Sport », le Real Madrid manifeste un vif intérêt pour recruter Victor Froholdt (20 ans), dont le contrat avec Porto comporte une clause libératoire de 85 millions d'euros, après une seule saison passée en championnat portugais.

Froholdt avait rejoint Porto à l'été 2025 en provenance de Copenhague pour un montant de 20 millions d'euros, plus deux millions d'euros de bonus, et avait signé un contrat jusqu'en 2030. Sa valeur marchande a grimpé en moins d'un an à 50 millions d'euros selon le site Transfermarkt, faisant de lui le joueur le plus cher du championnat portugais à l'heure actuelle.

Ce qui a accentué les spéculations, c'est l'apparition soudaine d'André Villas-Boas, président du club de Porto, dans la capitale Madrid ces derniers jours, à un moment qui coïncide parfaitement avec les rumeurs liant le nom de sa pépite au Real Madrid. Et bien qu'aucune confirmation officielle n'existe quant à une rencontre directe entre les deux parties, la présence du premier dirigeant du club portugais à Madrid ne peut être considérée comme un simple hasard.

L'intérêt de Mourinho pour Froholdt découle d'une connaissance de longue date. Le technicien portugais avait en effet beaucoup fait l'éloge du joueur danois lorsqu'il entraînait Benfica, et ses propos étaient parvenus jusqu'aux médias danois eux-mêmes. Aujourd'hui, alors qu'il prend en main le Real Madrid, le nom du joueur refait surface avec force comme une exigence particulière de Mourinho.

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L'éclosion de Froholdt n'est pas le fruit du hasard. Il a été un élément clé de l'équipe de l'entraîneur Francesco Farioli, sacrée avec mérite championne du Portugal. Il a disputé la plupart des matchs de la saison, inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues, et s'est également montré décisif en Ligue Europa, avant d'entamer la nouvelle saison par une victoire en finale de la Supercoupe du Portugal face à Torreense le 1er août, assortie du titre d'homme du match.

Le Real Madrid étudie actuellement la situation et considère Froholdt comme une option privilégiée pour Mourinho, mais Porto sait parfaitement qu'il détient une pépite inestimable, et ne s'en séparera qu'en échange d'un montant proche de la valeur de la clause libératoire, fixée à 85 millions d'euros.