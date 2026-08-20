La dernière surprise du Real Madrid : le président de Porto aperçu dans la capitale espagnole

Alors que tout le monde pensait que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, mettait la dernière touche à son effectif pour la nouvelle saison, un nouveau nom a émergé avec force sur la table de la Maison Blanche : celui d'un jeune milieu de terrain danois considéré comme l'un des plus grands talents montants d'Europe.

Selon les révélations du journal espagnol « Sport », le Real Madrid manifeste un vif intérêt pour recruter Victor Froholdt (20 ans), dont le contrat avec Porto comporte une clause libératoire de 85 millions d'euros, après une seule saison passée en championnat portugais.

Froholdt avait rejoint Porto à l'été 2025 en provenance de Copenhague pour 20 millions d'euros, plus deux millions d'euros de variables, et avait signé un contrat jusqu'en 2030. En moins d'un an, sa valeur marchande a grimpé à 50 millions d'euros selon le site Transfermarkt, ce qui fait de lui le joueur le plus cher du championnat portugais à l'heure actuelle.

Ce qui a intensifié les spéculations, c'est l'apparition soudaine d'André Villas-Boas, le président du club de Porto, dans la capitale Madrid ces derniers jours, à un moment qui coïncide parfaitement avec l'association du nom de sa pépite au Real Madrid. Et même s'il n'existe aucune confirmation officielle d'une réunion directe entre les deux parties, la présence du numéro un du club portugais à Madrid ne saurait être considérée comme un simple hasard.

L'intérêt de Mourinho pour Froholdt découle d'une vieille connaissance, puisque l'entraîneur portugais avait beaucoup fait l'éloge du joueur danois durant sa période à la tête de Benfica, ses propos ayant même atteint les médias danois. Aujourd'hui, à la tête du Real Madrid, le nom du joueur revient en force comme une requête particulière de Mourinho.

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L'éclosion de Froholdt n'est pas le fruit du hasard. Il a été un pilier essentiel de l'équipe de l'entraîneur Francesco Farioli, sacrée champion du Portugal avec brio, disputant la plupart des matchs de la saison. Il a inscrit 8 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues, et il a également été décisif en Ligue Europa, avant d'entamer la nouvelle saison par un but victorieux en finale de la Supercoupe du Portugal face à Torrense le 1er août, assorti du titre d'homme du match.

Le Real Madrid étudie actuellement la situation et considère Froholdt comme une option privilégiée de Mourinho, mais Porto sait parfaitement qu'il détient une pépite inestimable, et ne s'en séparera qu'en échange d'une somme proche de la clause libératoire de 85 millions d'euros.