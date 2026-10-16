La défaite ne suffit pas : les dégâts du Clasico continuent de poursuivre Al Ittihad

Al Ittihad a subi un nouveau coup dur après sa défaite face à Al Hilal dans le clasico de la huitième journée du championnat Roshn, après que la commission de discipline et d'éthique de la Fédération saoudienne de football a annoncé l'imposition d'une amende au club, sur fond d'incidents survenus lors de cette confrontation qui s'est conclue par la victoire d'Al Hilal sur le score de 3-2.

La commission a décidé d'infliger à Al Ittihad une amende de 100 000 riyals, en raison du jet par ses supporters de 20 bouteilles d'eau et d'un objet en direction de la pelouse durant la rencontre, selon les termes de la décision, et ce malgré l'absence de blessures consécutives à ces agissements.

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Cette sanction ajoute une pression supplémentaire sur la direction d'Al Ittihad, après une fin de clasico marquée par une ambiance tendue, aussi bien sur le terrain que dans la zone entourant les arbitres, dans un contexte de protestations des joueurs du club contre certaines décisions arbitrales après le coup de sifflet final.

L'amende intervient à la suite d'une confrontation intense lors de laquelle Al Ittihad s'est incliné face à son rival Al Hilal sur le score de 2-3, dans le cadre de la huitième journée du championnat saoudien Roshn. Le total d'Al Ittihad reste ainsi figé à 17 points, tandis qu'Al Hilal a porté son compteur à 21 points, en tête du classement.

La rencontre avait connu des tensions qui se sont prolongées au-delà du coup de sifflet final, après que plusieurs joueurs d'Al Ittihad ont protesté auprès de l'arbitre Khaled Al Turais, dans une scène qui a suscité une vive polémique sur ce qui s'est produit après le match, avant que les instances concernées n'interviennent pour apaiser la situation.

Avec cette sanction, Al Ittihad fait face à des conséquences supplémentaires après la défaite dans le clasico, le résultat négatif se doublant d'une amende liée au comportement des supporters. L'incident rappelle une nouvelle fois l'importance du respect des règlements à l'intérieur des stades, en particulier lors des matches à forte affluence, marqués par la tension et une concurrence intense entre les clubs.