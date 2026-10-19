La crise autour du Portugais Sergio Conceição, ancien entraîneur d'Al-Ittihad, est entrée dans une nouvelle phase d'escalade, après que ses récentes déclarations sur son expérience avec « Al-Amid » ont suscité une vive colère dans les milieux sportifs saoudiens, alors que des informations font état d'une volonté de la direction du club d'engager des poursuites judiciaires à son encontre, sur fond de ses critiques visant la direction, les joueurs et le championnat saoudien.

À lire aussi : Conceição : je suis allé en Arabie saoudite pour l'argent et la mentalité du joueur saoudien est mauvaise !

Ces développements sont survenus après que Conceição a évoqué son expérience en Arabie saoudite lors de son apparition dans un podcast italien, abordant ce qu'il a qualifié de différence de culture de travail et de discipline entre les joueurs locaux et européens.

Ses propos ont déclenché une large polémique, en particulier après qu'il a associé certains cas d'absence aux entraînements à des justifications liées à des circonstances familiales ou religieuses, ce que ses détracteurs ont considéré comme une généralisation inacceptable à l'égard des joueurs saoudiens.

Prochains matchs ALI Saudi Pro League 14:00 ITT

Une action en justice se profile à l'horizon

Le journaliste saoudien Abdullah Falatah a révélé, lors de son passage dans l'émission « Al-Mansa » sur le réseau de chaînes « Thmanyah », l'existence d'un différend entre Conceição et la direction d'Al-Ittihad, indiquant que les vidéos circulant au sujet des déclarations de l'entraîneur sont parvenues au service juridique du club, ce qui pourrait appuyer la position d'« Al-Amid » dans toute démarche éventuelle.

Falatah a précisé que les déclarations de l'ancien entraîneur pourraient faire l'objet d'un examen sur le plan contractuel, au regard de ce qu'il a évoqué concernant l'existence d'engagements relatifs à l'interdiction de porter atteinte au club ou au championnat saoudien par des déclarations médiatiques.

Jusqu'à présent, aucune annonce officielle d'Al-Ittihad ne confirme l'ouverture de nouvelles procédures judiciaires sur fond de ces récentes déclarations, les informations circulant au sujet de cette démarche demeurant attribuées à ce qu'a révélé le journaliste saoudien.

Conceição réplique et nie avoir porté atteinte aux joueurs saoudiens

En retour, Conceição n'a pas laissé les critiques passer sans réagir, publiant une mise au point sur ses comptes de réseaux sociaux, dans laquelle il a affirmé qu'il n'avait pas eu l'intention de dénigrer les joueurs saoudiens ni de porter atteinte au Royaume, insistant sur le fait qu'il n'avait pas qualifié les joueurs locaux de « mauvais », et que ses propos visaient à expliquer les différences qu'il avait perçues entre les méthodes de travail dans le football saoudien et européen.

L'entraîneur portugais a souligné qu'il éprouvait du respect pour l'Arabie saoudite, le pays qui l'avait accueilli, lui et sa famille, précisant que son expérience avec Al-Ittihad avait représenté un défi pour lui en raison de la différence de nature de l'environnement footballistique et de la manière d'aborder les exigences du travail.

Cette mise au point est intervenue dans une tentative de contenir la polémique qui a suivi ses déclarations, sans toutefois mettre fin à la vague de critiques dont il a fait l'objet dans les médias saoudiens.



