La crise Mbappé s'aggrave : le Real Madrid refuse de présenter ses excuses, la Chine réplique par un communiqué incendiaire

Le Real Madrid refuse de présenter des excuses à la Chine et prend ses distances avec les déclarations de sa star Kylian Mbappé. Le club madrilène affirme que ses partenariats commerciaux n'ont pas changé, ce qui a provoqué la colère du groupe médiatique chinois, dont le porte-parole réclame désormais des excuses publiques de la part du Real Madrid.

L'affaire Kylian Mbappé et la Chine a pris une nouvelle tournure. Après la diffusion d'une vidéo montrant l'attaquant du Real Madrid réagir à des images moqueuses le représentant en dictateur, incluant notamment une référence au défunt dirigeant chinois Mao Zedong, le joueur français s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique.

Ses déclarations ont suscité une large colère en Chine, où plusieurs marques ont décidé de mettre fin à leurs partenariats avec lui. Malgré ses excuses publiques, la pression n'est pas retombée : la Fédération chinoise de football a protesté, les médias d'État ont supprimé les contenus le concernant, et la question des répercussions commerciales continue d'alimenter le débat.

La réaction de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a également contribué à envenimer l'affaire. Il a tenu une réunion d'urgence avec l'ambassadeur de Chine en Espagne et a présenté ses excuses au peuple chinois au nom du championnat, affirmant que les agissements d'un individu ne devaient pas nuire aux relations établies avec les partenaires locaux et les supporters.

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Cette position ferme contraste fortement avec celle du Real Madrid. Selon les informations publiées par le journal « OkDiario » et relayées par le réseau français « Foot Mercato », le club madrilène entend préserver ses relations commerciales avec la Chine et considère les déclarations de son joueur comme une expression personnelle, sans aucune intention de nuire.

Le Real Madrid affirme que ses accords avec ses sponsors chinois n'ont pas changé, malgré la rupture des contrats ayant directement touché Mbappé.

La position du Real Madrid est devenue le point central d'un nouveau cycle de négociations diplomatiques et médiatiques. L'agence de presse chinoise « Dongqiudi » a rapporté, citant le journal « OkDiario », qu'un porte-parole du centre des sports et de la jeunesse du groupe « China Media Group », propriétaire de la chaîne chinoise « CCTV », a publiquement rejeté la justification du club espagnol.

Le communiqué du porte-parole indique : « Nous avons pris connaissance de la position du Real Madrid. Hier et aujourd'hui, le président de la Ligue espagnole (la Liga) et d'autres parties concernées ont envoyé des messages répétés à la chaîne CCTV pour présenter des excuses publiques. Nous estimons que les propos scandaleux de Mbappé ont blessé le peuple chinois, ont franchi les lignes rouges et ont dépassé les limites de la liberté d'expression. »

Il a ajouté : « Mbappé est un joueur du Real Madrid, et le club porte une lourde responsabilité. C'est pourquoi nous rejetons la justification du Real Madrid selon laquelle Mbappé "n'a jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, et qu'il a déclaré que les joueurs ont le droit d'exprimer leurs opinions personnelles", et nous rejetons la position du Real Madrid. » Cette réponse montre que les excuses et justifications présentées jusqu'à présent n'ont pas convaincu les parties chinoises.

Le porte-parole s'est montré très ferme concernant la situation commerciale du club madrilène. Alors que le Real Madrid affirme la poursuite de ses partenariats avec la Chine comme à l'accoutumée, le groupe médiatique chinois refuse de confirmer cette affirmation et avertit la direction du club qu'elle ne peut ignorer la colère suscitée par cette affaire.

Le communiqué du groupe indique : « Concernant l'affirmation du Real Madrid selon laquelle le partenariat du club avec ses sponsors chinois n'a pas changé, nous ne la vérifierons pas. Cependant, nous rappelons à tous que les paroles et les actes de nature à offenser le peuple chinois provoqueront naturellement une large colère dans tous les secteurs de la société chinoise. Nous espérons que le Real Madrid ne se fera pas d'illusions. Et tant que le club n'aura pas présenté d'excuses, toutes les discussions resteront suspendues. »

Le Real Madrid tente de dissocier les déclarations personnelles de Mbappé de ses engagements commerciaux, mais cette stratégie ne suffit pas à apaiser la partie chinoise, qui réclame désormais des excuses publiques de la part du club.



