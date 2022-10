La Coupe du Monde, ses ambitions avec l’Argentine… Lionel Messi se livre

La star du PSG, Lionel Messi, a évoqué l’importance qu’a à ses yeux la Coupe du Monde qui se profile au Qatar.

La nouvelle que tout le monde attendait mais ne voulait pas croire a été confirmée : Lionel Messi jouera sa dernière Coupe du monde au Qatar cet hiver.

La fin de l'ère de domination footballistique de Messi et Cristiano Ronaldo est bel et bien arrivée. Le dernier exemple en date montrant que les deux superstars ne sont pas éternelles, l'Argentin a admis que la Coupe du monde au Qatar le mois prochain sera sa toute dernière.

Messi a hâte d’être au Qatar

"Est-ce ma dernière Coupe du monde ? Oui, sûrement oui, sûrement oui", a déclaré Messi à Star+. "Je compte les jours jusqu'à la Coupe du monde. Il y a un peu d'anxiété et de nervosité en même temps. Je veux que ce soit maintenant et les nerfs qui sont déjà là, ce qui va se passer. C'est la dernière, comment allons-nous faire ? Oui, d'un côté, on a hâte que ça arrive et d'un autre côté, on a tellement envie que ça se passe bien."

Grâce à son succès en Copa America l'année dernière, l'Argentine se rendra au Qatar comme l'un des favoris de la Coupe du monde. Messi a affirmé que son équipe est habituée à de telles attentes lors des grands tournois.

"Je ne sais pas si nous sommes les grands candidats, mais l'Argentine elle-même est toujours candidate en raison de l'histoire, de ce que cela signifie", a-t-il déclaré. "Plus maintenant au moment où nous sommes arrivés. Mais nous ne sommes pas les grands favoris il me semble. Il y a d'autres équipes qui sont au-dessus de nous aujourd'hui, mais nous sommes très proches."

« Une Coupe du Monde » spéciale pour Messi

Messi a ajouté : "Nous sommes arrivés à un très bon moment en raison de la façon dont les choses ont tourné, avec un groupe très fort, mais tout peut arriver dans une Coupe du monde. Tous les matchs sont très difficiles, c'est pour cela qu'une Coupe du monde est si spéciale, car ce ne sont pas toujours les favoris qui finissent par gagner ou faire ce que l'on attendait."

Si aider le PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions sera important pour le joueur de 35 ans, la Coupe du monde sera au premier plan de ses préoccupations. Ce trophée est le seul qui lui a véritablement échappé tout au long de sa carrière et le remporter ne ferait que renforcer son héritage en tant que sans doute le plus grand joueur de tous les temps.