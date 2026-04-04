Goal.com
En direct
PSVUTRESPN
Bart DHanis

Traduit par

La Coupe du monde compromise ? Un international néerlandais quitte le terrain sur une civière

PSV Eindhoven vs Utrecht
PSV Eindhoven
Utrecht
Eredivisie

Un drame s'est produit samedi après-midi à Eindhoven. À vingt minutes de la fin du match décisif pour le titre entre le PSV et le FC Utrecht, Jerdy Schouten a dû quitter le terrain sur une civière.

Le défenseur central s'est tordu le genou lors d'un duel au milieu de terrain. Incapable de se relever, il a dû être évacué sur une civière, visiblement bouleversé, les mains devant le visage.

Schouten est cette saison un pilier incontournable de la défense du PSV. Le défenseur de 29 ans a disputé jusqu'à présent 17 sélections avec l'équipe nationale néerlandaise et avait de bonnes chances de participer à la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Reste à savoir si Schouten pourra participer à ce tournoi, qui débutera dans un peu plus de deux mois.


Eredivisie
Utrecht crest
Utrecht
UTR
Telstar crest
Telstar
TEL
Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Publicité