La Coupe du monde compromise ? Un international néerlandais quitte le terrain sur une civière

Un drame s'est produit samedi après-midi à Eindhoven. À vingt minutes de la fin du match décisif pour le titre entre le PSV et le FC Utrecht, Jerdy Schouten a dû quitter le terrain sur une civière.

Le défenseur central s'est tordu le genou lors d'un duel au milieu de terrain. Incapable de se relever, il a dû être évacué sur une civière, visiblement bouleversé, les mains devant le visage.

Schouten est cette saison un pilier incontournable de la défense du PSV. Le défenseur de 29 ans a disputé jusqu'à présent 17 sélections avec l'équipe nationale néerlandaise et avait de bonnes chances de participer à la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Reste à savoir si Schouten pourra participer à ce tournoi, qui débutera dans un peu plus de deux mois.



