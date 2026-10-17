La Coupe d'Asie prive Al-Ittihad de ses deux stars absentes

Les supporters du club d'Al Ittihad attendent la fin de la Coupe d'Asie des nations, organisée en Arabie saoudite, pour récupérer deux joueurs absents de longue date au cours de la période écoulée.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », le staff médical d'Al Ittihad a mis en place un programme de rééducation à l'issue duquel le défenseur Ahmed Sharahili et le milieu de terrain malien Mamadou Doumbia réintégreront les entraînements de l'équipe après la fin de la compétition asiatique.

La Coupe d'Asie des nations se déroule en Arabie saoudite, du 7 janvier au 5 février de l'année prochaine.

Doumbia a été victime d'une rupture des ligaments croisés lors de la rencontre face à Al Khaleej, en demi-finale de la précédente édition de la Coupe du Roi, et il est absent depuis.

Prochains matchs ALI Saudi Pro League 14:00 ITT

De son côté, Sharahili est absent depuis le début de la saison, en raison d'une intervention chirurgicale à la cheville gauche subie avant le coup d'envoi de l'exercice.

Le retour de Doumbia et de Sharahili représente un renfort de poids pour Al Ittihad, surtout alors que le club est engagé sur plusieurs fronts, à savoir le championnat saoudien Roshn, la Ligue des champions d'Asie Élite et la Coupe du Roi.

Al Ittihad occupe la quatrième place du classement du championnat saoudien avec 17 points, récoltés grâce à 5 victoires, deux matchs nuls et une seule défaite, à 5 points du leader Al Qadsiah, qui a disputé une rencontre de plus.

En revanche, Al Ittihad occupe la onzième place du classement du groupe Ouest de la Ligue des champions d'Asie Élite, avec un seul point, obtenu grâce au match nul contre le club qatari d'Al Shamal, avant la défaite face aux Émiratis de Shabab Al Ahli.