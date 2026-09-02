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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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La Coupe d'Asie des nations prive Al-Nassr de son stade pour le derby face à Al-Hilal

Al Ittihad vs Al Nasr FC
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« El Mundial » dans une situation difficile

Le club d'Al-Nassr ne pourra pas profiter de son statut d'équipe recevante lors du derby de Riyad face à son rival traditionnel Al-Hilal, en raison de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Al-Nassr devait initialement accueillir son voisin et rival traditionnel Al-Hilal, le 11 décembre prochain, au stade Al-Awwal Park, lors de la dix-septième journée de la Saudi Pro League (Roshn).

Cependant, le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a révélé l'existence d'une intention de la part de la Ligue Roshn de déplacer la rencontre vers le stade de la cité sportive du Roi Fahd, dans la capitale Riyad, en raison de la Coupe d'Asie des nations 2027.

Le journal a précisé que le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est adressé à la Ligue Roshn afin de déplacer le derby de Riyad vers le stade de la cité sportive du Roi Fahd, dans le but de tester la préparation opérationnelle de l'installation, en ce qui concerne la pelouse du stade, l'éclairage, les écrans, la fluidité de l'entrée et de la sortie du public, ainsi que la gestion des foules.

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Cela intervient alors que le stade de la cité sportive du Roi Fahd doit accueillir 4 matchs de la Coupe d'Asie des nations, organisée par le Royaume d'Arabie saoudite au début de l'année prochaine, dont la finale.

De son côté, la Ligue Roshn s'adressera au club d'Al-Nassr afin de prendre les dispositions nécessaires au déplacement de la rencontre, tout en maintenant les avantages qui lui sont accordés en tant qu'équipe recevante.

Il convient de rappeler que la Coupe d'Asie des nations 2027 se tiendra en Arabie saoudite, du 7 janvier au 5 février de l'année prochaine, avec la participation de 24 sélections.

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