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Bart DHanis
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La convocation soudaine d’un joueur de l’Ajax suscite de nombreuses interrogations : « Le pire des Pays-Bas ! »

Ajax

La convocation de Joeri Heerkens a suscité de nombreuses interrogations chez les supporters des Pays-Bas Espoirs. Le gardien de Jong Ajax a été appelé par Michael Reiziger pour remplacer Rome-Jayden Owusu Oduro, forfait sur blessure.

Owusu Oduro a déclaré forfait lundi pour les Pays-Bas Espoirs. Le gardien de l'AZ n'est pas suffisamment en forme pour jouer dans les buts. Ses coéquipiers à l'AZ, Wouter Goes et Kees Smit, ont également déclaré forfait.

Reiziger a alors décidé d'appeler Heerkens. Le gardien de Jong Ajax, qui a déjà commis plusieurs erreurs cette saison, pourrait faire ses débuts avec les Pays-Bas Espoirs.

Heerkens a multiplié les erreurs, notamment lors des récents matches contre Jong FC Utrecht (défaite 6-1) et TOP Oss (2-2). Pour ne rien arranger, il a même reçu un carton rouge lors du premier de ces deux matches.

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Sur X, les réactions au sujet du sélectionneur des Pays-Bas se multiplient. « Heerkens, parce que Reiziger n'a aucune idée des gardiens qui jouent en dehors d'Amsterdam. Vraiment le pire gardien des Pays-Bas », réagit Frank.

« Sur quels critères Heerkens a-t-il été convoqué ? Je n'ai pas encore décelé de talent chez ce garçon. Le niveau des gardiens est-il à ce point mauvais dans notre pays ? », s'interroge un autre utilisateur.

Les Pays-Bas Espoirs affronteront le Danemark la semaine prochaine en barrages de qualification pour la phase finale. Le match aller est prévu vendredi à Vejle, au Danemark, avant le match retour décisif mardi au Yanmar Hanasaka Stadion d'Almere.

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