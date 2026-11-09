Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant du Barça, a reçu une convocation pour rejoindre les rangs de la sélection égyptienne lors de la trêve internationale de ce mois de novembre, après avoir été retenu par Ali Maher, le nouveau sélectionneur de l'Égypte, dans une liste de 26 joueurs en vue des deux rencontres face au Malawi dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Le quotidien espagnol Sport a indiqué que la convocation d'Abdelkarim reflète la volonté d'Ali Maher de s'appuyer sur le jeune attaquant, qu'il a intégré à sa première liste après avoir pris ses fonctions en remplacement de Hossam Hassan, une démarche qui marque le début d'une nouvelle étape pour le joueur avec la sélection égyptienne.

L'Égypte doit disputer sa première rencontre face au Malawi vendredi prochain au Caire, avant que les deux équipes ne se retrouvent le mardi 17 du même mois à Lilongwe, la capitale du Malawi, dans le cadre des éliminatoires continentales.

Cette convocation représente une nouvelle opportunité pour Hamza Abdelkarim de renforcer sa présence internationale et d'acquérir davantage d'expérience, d'autant qu'il participera au rassemblement aux côtés d'un groupe de grandes stars du football égyptien, au premier rang desquelles Mohamed Salah et Omar Marmoush.

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Malgré l'absence d'une précédente expérience ayant réuni Ali Maher et le jeune attaquant sur le terrain, la décision de l'intégrer à sa première liste traduit la volonté du sélectionneur de lui accorder une place dans ses plans pour la période à venir, sans que la nature du rôle qu'il tiendra lors des deux matches ne soit encore clairement définie.

L'Égypte occupe actuellement la tête du groupe 2 avec 4 points, et cherche à tirer profit des deux rencontres face au Malawi pour consolider sa position au classement et se rapprocher un peu plus d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des nations 2027.