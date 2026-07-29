Une nouvelle proposition présentée par la Fédération internationale de football (FIFA) concernant l'avenir de la gestion des droits commerciaux et d'investissement du football et de ses grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde, a suscité une vague de controverse à l'échelle mondiale, avec la multiplication des appels à davantage de transparence et de concertation avant de s'engager dans tout projet susceptible de redessiner le paysage financier du football.

Dans une réaction officielle, la Confédération asiatique de football a exprimé une position claire à l'égard de la proposition, critiquant la manière dont elle a été présentée et la méthode employée pour la traiter.

La Confédération asiatique a fait part de son mécontentement, dans un communiqué officiel, à la suite de l'annonce par la FIFA de la proposition de créer la société « FIFA Forward Enterprise », dont la mission serait d'unifier les opérations commerciales et les événements de la FIFA.

La Confédération asiatique a affirmé qu'elle n'avait pas été consultée au préalable au sujet du projet, malgré les répercussions qu'il pourrait avoir sur l'avenir commercial et financier du football.

Elle a déclaré, dans son communiqué de ce mercredi, être déçue que cette proposition ait été rendue publique avant que les confédérations continentales ne se voient offrir la possibilité de l'étudier et d'en débattre par les canaux institutionnels agréés.

Elle a précisé que les initiatives ayant une portée mondiale doivent reposer sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et de concertation constructive, en soulignant que toute décision susceptible de reconfigurer l'avenir commercial et financier du football requiert une participation préalable et globale des confédérations continentales et nationales ainsi que de toutes les parties concernées, avant d'être soumise aux instances décisionnaires.

La Confédération asiatique a ajouté que toutes les parties prenantes doivent disposer d'informations suffisantes et d'un délai approprié pour évaluer la proposition sous ses différents aspects, notamment juridiques, commerciaux et stratégiques, estimant que cette démarche est indispensable pour garantir que toute décision reflète les intérêts collectifs du football mondial et renforce la confiance dans le système de gouvernance au sein de la FIFA.

La Confédération asiatique, en tant que l'une des six confédérations continentales placées sous l'égide de la FIFA, a réaffirmé son engagement à soutenir la croissance durable du football mondial.

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