La Concacaf annonce une refonte majeure de la Gold Cup avec un nouveau format suisse prévu pour 2027

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La Concacaf a annoncé un changement radical du format de la Gold Cup 2027, avec l’adoption d’un « système suisse » pour la phase de groupes. Cette refonte signifie que des poids lourds de la région comme les États-Unis et le Mexique pourraient s’affronter bien plus tôt dans la compétition.

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La Concacaf dévoile une refonte radicale du tournoi

La Concacaf a confirmé des changements majeurs dans le format de la Gold Cup en vue de l’édition 2027, très attendue. Le championnat continental abandonne officiellement sa formule traditionnelle de quatre groupes de quatre équipes.

Les 16 nations participantes seront désormais réparties en deux groupes de huit. Chaque équipe disputera quatre matches de groupe contre différents adversaires, désignés selon un système de classement spécifique. Les quatre premières équipes de chacun des deux groupes accéderont ensuite à une phase à élimination directe classique.

Un modèle suisse propice aux chocs entre poids lourds

Cette nouvelle formule s’inspire largement du « modèle suisse » récemment adopté par la Ligue des champions de l’UEFA. La Concacaf a conçu ce changement pour éviter les rencontres prévisibles et déséquilibrées lors des premières phases.

Surtout, cette refonte signifie que des géants de la région comme le Mexique et les États-Unis pourraient s’affronter bien plus tôt dans la compétition. Le président de la Concacaf, Victor Montagliani, assure que cette nouvelle formule correspond exactement à ce que réclamaient les supporters.

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« Nos supporters veulent voir les meilleures équipes de notre région s’affronter, et ce format multipliera les occasions de voir ces duels se produire plus tôt dans la compétition », a expliqué Montagliani.

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Donner de l’enjeu à chaque match de groupe

Par le passé, les États-Unis et le Mexique ont traversé les phases de groupes de la Gold Cup sans rencontrer beaucoup de résistance. Ce nouveau calendrier, établi selon un classement, garantit un programme nettement plus compétitif aux 16 nations participantes. Montagliani a souligné que ce nouveau format maintiendrait l’enjeu pour toutes les équipes, alors que les nations se battent pour atteindre les 16 dernières places.

« Dans le même temps, chaque match comptera : les équipes affronteront un éventail équilibré d’adversaires et se disputeront une place en phase à élimination directe », a ajouté Montagliani. « Nous pensons que cela rendra la Gold Cup plus compétitive et plus passionnante, du premier match jusqu’à la finale. »

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L’Arabie saoudite participera à l’édition 2027

La Gold Cup 2027 débutera officiellement le 17 juin, et la finale est prévue le 11 juillet. Si le pays hôte n’a pas encore été confirmé, les États-Unis ont accueilli ou coorganisé toutes les éditions du tournoi dans sa forme moderne depuis 1991.

Quinze équipes décrocheront leur place par l’intermédiaire de la Ligue des nations de la Concacaf 2026-27 et des tours préliminaires de la Gold Cup. Elles seront rejointes par l’Arabie saoudite, qui participera à cette prestigieuse compétition en tant que nation invitée spéciale. Les supporters découvriront le calendrier complet des rencontres lors du tirage au sort du 8 avril.