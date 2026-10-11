Tous les regards sont tournés vers le stade international du Caire, où Al Ahly et le Zamalek s'affrontent dans un choc très attendu dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division, une rencontre que les deux rivaux abordent avec 13 points chacun, derrière le leader Pyramids, dans l'attente de connaître la composition avec laquelle chaque équipe disputera le match, alors que certaines options restent ouvertes avant les choix définitifs.

Le journaliste Ahmed Shoubir a dévoilé les contours de la composition probable d'Al Ahly, indiquant que la concurrence reste ouverte à certains postes, notamment dans l'axe de la défense et au poste d'arrière gauche, ainsi que pour déterminer le joueur qui évoluera aux côtés de Marwan Attia au milieu de terrain.

Parmi les noms les plus proches d'une titularisation figurent Mostafa Shoubir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim et Marwan Attia, tandis que Shoubir a évoqué la concurrence entre Achraf Dari et Hadi Riad dans l'axe de la défense, Karim Fouad étant également dans les plans pour le poste d'arrière gauche.

De l'autre côté, Shoubir a précisé que les contours de la composition du Zamalek semblent plus clairs, avec une concurrence qui persiste entre Ahmed Fatouh et Ahmed Rabie au milieu de terrain, en plus de l'incertitude concernant la participation de l'attaquant Oday Dabbagh.

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Il a indiqué que Dabbagh souffre d'un rhume et que ses chances de participation restent égales, avec 50 % pour chaque possibilité, ce qui ouvre la porte à un recours à Ahmed Cherif ou Echo en cas d'absence.

La composition probable d'Al Ahly face au Zamalek

- Gardien de but : Mostafa Shoubir.

- Ligne défensive : Mohamed Hany, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Tawfik Mohamed.

- Milieu de terrain : Imam Achour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Ligne offensive : Ahmed Sayed Zizo, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.





La composition probable du Zamalek face à Al Ahly

- Gardien de but : Mahdi Soliman.

- Ligne défensive : Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentaïeb.

- Milieu de terrain : Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Ligne offensive : Chiquinho Banza, Oday Dabbagh, Hossam Achraf.



