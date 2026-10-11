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Al-Ahly-FC-vs-Zamalek-SC-Final-NBE-Egyptian-Super-Cup-2025AFP
Karim Malim
Traduit par

La composition probable du Zamalek et d'Al Ahly dans le derby : derniers choix et absence possible

Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
S. Benjdida
M. Bakrar
Égypte
Maroc
Algérie
Tunisie
Jordanie
Irak

Un sommet aux calculs complexes

Tous les regards sont tournés vers le stade international du Caire, où Al Ahly et le Zamalek s'affrontent dans un choc très attendu dans le cadre de la sixième journée du championnat d'Égypte de première division, une rencontre que les deux rivaux abordent avec 13 points chacun, derrière le leader Pyramids, dans l'attente de connaître la composition avec laquelle chaque équipe disputera le match, alors que certaines options restent ouvertes avant les choix définitifs.

Le journaliste Ahmed Shoubir a dévoilé les contours de la composition probable d'Al Ahly, indiquant que la concurrence reste ouverte à certains postes, notamment dans l'axe de la défense et au poste d'arrière gauche, ainsi que pour déterminer le joueur qui évoluera aux côtés de Marwan Attia au milieu de terrain.

Parmi les noms les plus proches d'une titularisation figurent Mostafa Shoubir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim et Marwan Attia, tandis que Shoubir a évoqué la concurrence entre Achraf Dari et Hadi Riad dans l'axe de la défense, Karim Fouad étant également dans les plans pour le poste d'arrière gauche.

De l'autre côté, Shoubir a précisé que les contours de la composition du Zamalek semblent plus clairs, avec une concurrence qui persiste entre Ahmed Fatouh et Ahmed Rabie au milieu de terrain, en plus de l'incertitude concernant la participation de l'attaquant Oday Dabbagh.

Il a indiqué que Dabbagh souffre d'un rhume et que ses chances de participation restent égales, avec 50 % pour chaque possibilité, ce qui ouvre la porte à un recours à Ahmed Cherif ou Echo en cas d'absence.

La composition probable d'Al Ahly face au Zamalek

- Gardien de but : Mostafa Shoubir.

- Ligne défensive : Mohamed Hany, Hadi Riad, Yasser Ibrahim, Tawfik Mohamed.

- Milieu de terrain : Imam Achour, Marwan Attia, Hussein El Shahat.

- Ligne offensive : Ahmed Sayed Zizo, Sofiane Bendebka, Achraf Bencharki.


La composition probable du Zamalek face à Al Ahly

- Gardien de but : Mahdi Soliman.

- Ligne défensive : Omar Gaber, Mahmoud Hamdy El Wensh, Mohamed Ismail, Mahmoud Bentaïeb.

- Milieu de terrain : Mohamed Shehata, Ahmed Rabie, Abdallah El Said.

- Ligne offensive : Chiquinho Banza, Oday Dabbagh, Hossam Achraf.


#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
V
V
V
V
V
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
V
V
V
V
N
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
V
N
V
V
V
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
V
V
V
V
D
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
V
V
D
V
N
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
V
V
V
D
N
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
V
N
V
D
D
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
V
V
D
D
N
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
D
N
D
V
V
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
V
D
V
D
N
11
Al QanaAl QanaQAN
51315506
D
N
N
N
V
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
D
D
D
V
V
13
National BankNational BankNAB
520347-36
D
V
V
D
D
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
D
D
N
V
N
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
D
V
N
D
D
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
V
D
D
N
D
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
D
D
D
D
V
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
D
D
D
N
N
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
D
D
D
N
N
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
D
D
N
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation

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