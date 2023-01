La compo du PSG contre Chateauroux : Sans la MNM, Galtier fait confiance aux Titis

En l'absence de ses trois attaquants, Christophe Galtier a procédé à une large revue d'effectif pour le match de Coupe de France face à Châteauroux.

Comme c'est devenu la tradition au Paris Saint-Germain, le premier match de Coupe de France se disputera avec une équipe largement remanié. Et pour cause, cette année, avec la Coupe du monde ayant eu lieu au mois de novembre et de décembre, certains joueurs sont à peine de retour du Qatar, tandis que d'autres comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont en vacances, dont le club de la capitale ne prendra aucun risque avec ses éléments.

Un trio Soler-Sarabia-Ekitike

Autrement dit, Lionel Messi, qui est revenu début janvier ne sera pas de la partie, tout comme Neymar, qui est préservé après avoir purgé sa suspension lors du match face à Lens. En attaque, Christophe Galtier va donc s'appuyer sur son trio de remplaçant habituel, à savoir Ekitike, chargé de remplacer Kylian Mbappé comme buteur de cette équipe, Sarabia, remplaçant de Messi dans le dispositif et Soler, qui sera en soutien des deux attaquants, poste habituellement détenu par Neymar.

Outre ses trois hommes, Keylor Navas va également profiter du turnover pour enregistrer du temps de jeu. Gianluigi Donnarumma n'est pour sa part même pas du déplacement contre Châteauroux. Enfin, c'est en défense et au milieu de terrain que la composition d'équipe de Christophe Galtier réserve le plus de surprise et est intéressante.

Trois titis dans le onze de départ

En défense, Marquinhos sera épaulé par le jeune El Chadaille Bitshiabu, aligné au poste d'arrière gauche face à Strasbourg. Le jeune défenseur central formé au PSG va donc connaître sa deuxième titularisation de la saison, au détriment de Sergio Ramos qui soufflera sur le banc. Juan Bernat, remis de blessure, occupera le côté gauche de la défense tandis que Nordi Mukiele sera à droite.

Dans l'entrejeu, Vitinha sera accompagné de deux titis parisiens. En balance avec Housni sur la mise en place de mercredi, Ismaël Gharbi, international u18 espagnol, va débuter la rencontre. Warren Zaïre-Emery, 16 ans, va venir compléter le milieu parisien. Apparu à six reprises cette saison avec le PSG, dont une fois en Ligue des champions (11 minutes contre le Maccabi Haïfa, le 25 octobre, 7-2), le garçon qui est au club depuis ses 8 ans est lui aussi titulaire pour la première fois cette saison.

Christophe Galtier a donc décidé de donner sa confiance aux jeunes pour ce 32ème de finale face à Châteauroux, contrairement à Mauricio Pochettino qui n'avait pas fait énormément confiance aux jeunes l'an dernier au même stade de la compétition. Désormais, c'est aux titis de montrer à Christophe Galtier qu'il a eu raison de les aligner.