La Commission européenne a annoncé ce jeudi qu'elle surveillait et suivait la récente proposition émanant de la Fédération internationale de football, relative à l'attraction d'investissements extérieurs pour la gestion de ses compétitions.

La polémique s'est intensifiée récemment après la révélation du plan de la FIFA visant à vendre une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde à des fonds d'investissement privés liés aux cercles du président américain Donald Trump.

Le plan de la FIFA porte sur la création d'une entité qui lui serait rattachée, d'une valeur de 20 milliards de dollars, pour gérer la Coupe du monde et les autres grands tournois, avec la mise sur le marché d'une part pouvant atteindre 20 % de ses actions à destination des investisseurs du secteur privé.

L'agence Reuters a publié la déclaration du porte-parole de la Commission européenne, qui a affirmé qu'ils surveillaient de près la proposition de la FIFA.

Le porte-parole officiel a précisé que la Commission européenne évaluerait toute plainte qui pourrait lui parvenir concernant le plan de la FIFA, afin de l'examiner et de s'assurer de sa conformité avec les lois en vigueur.

Il convient de rappeler que l'Union européenne a annoncé son refus catégorique de la proposition de la FIFA, tandis que la Confédération asiatique a exprimé ses réserves sur le plan, réclamant la tenue de consultations avant toute prise de décision.