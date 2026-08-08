La clinique du père de Messi publie un communiqué officiel au sujet de son décès

La clinique « Sanatorio Centro » de la ville de Rosario, en Argentine, a annoncé ce samedi le décès de Jorge Messi, père de la star argentine Lionel Messi, à l'âge de 68 ans.

La direction de la clinique a déclaré, dans un communiqué officiel émis par son directeur médical : « Le Sanatorio Centro a le regret de vous informer du décès du patient Jorge Messi, âgé de 68 ans, survenu ce jour à 2 heures du matin. »

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Le communiqué ajoute : « Nous accompagnons les membres de sa famille et ses proches en ces moments difficiles, et leur présentons nos plus sincères condoléances. »

La clinique a indiqué qu'elle ne dévoilerait aucun détail supplémentaire sur les circonstances du décès, par respect pour la vie privée de la famille Messi et dans le respect des lois en vigueur relatives à la protection des données des patients, précisant : « Par respect pour la vie privée de la famille, aucun détail supplémentaire ne sera communiqué sur les circonstances médicales du décès. »

Jorge Messi était l'une des personnes les plus importantes dans la carrière de son fils, puisqu'il a géré ses affaires sportives et professionnelles dès ses premières années et l'a accompagné lors de son transfert de l'Argentine à Barcelone à un jeune âge, avant que Lionel ne devienne l'un des plus grands joueurs de l'histoire.



