La cible numéro un du Feyenoord confirme : « Je suis un candidat sérieux, mais... »

Adrie Poldervaart est toujours en pole position pour entraîner les moins de 21 ans du Feyenoord la saison prochaine, même si aucun accord définitif n’a encore été trouvé. L’actuel coach de Quick Boys a confirmé samedi à Voetbal International que le club rotterdamois étudie plusieurs candidats pour ce poste.

Le club de Rotterdam cherche actuellement un nouvel entraîneur pour son équipe U21 depuis que Pascal Bosschaart a choisi de rejoindre le FC Dordrecht en tant qu’adjoint de Dirk Kuijt, créant ainsi un poste vacant.

Après la rencontre entre les Quick Boys et les IJsselmeervogels (2-2), il a confirmé avoir entamé des discussions avec Feyenoord tout en précisant que les négociations n’étaient pas encore conclues.

« Je suis un candidat sérieux chez Feyenoord, mais il y a plusieurs candidats », a-t-il déclaré. « Rien n’est encore décidé. J’ai présenté ma vision, et un autre a fait de même. »

Selon des sources bien informées, l’ancien joueur du Feyenoord Thomas Buffel serait également en lice pour le poste au sein du club de Rotterdam.

En attendant, Poldervaart reste concentré sur la lutte passionnante pour le titre en deuxième division avec les Quick Boys. Leaders du championnat, ils auraient pu faire une excellente affaire samedi à domicile contre les IJsselmeervogels, mais ils ont dû se contenter d’un match nul 2-2.

Une victoire aurait quasiment assuré le titre national aux Quick Boys, mais ce partage maintient le suspense à son comble, De Treffers et Hoek pointant à seulement un point derrière.

Poldervaart affichait clairement sa déception après avoir manqué l’occasion d’assurer le titre de champion dès aujourd’hui. « C’était l’un des scénarios possibles. D’autres équipes auraient pu laisser filer aussi. C’est regrettable, car nous voulions offrir une belle fête à nos supporters. La semaine prochaine s’annonce donc palpitante. »