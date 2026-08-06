Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a soutenu à l'unanimité la « mise à jour » présentée par le président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino et le secrétaire général Mattias Grafström concernant l'initiative « FIFA Forward », réaffirmant son engagement à faire du football africain l'un des meilleurs au monde et à s'en tenir aux meilleures pratiques de gouvernance et de transparence.

La CAF a pris note, dans un communiqué officiel, du contenu de la mise à jour qui a reconnu que des erreurs avaient été commises dans le processus de création du projet FIFA Forward Enterprise proposé, soulignant qu'il n'y avait pas eu l'intention d'exclure le Conseil de la FIFA et les fédérations membres du processus, et que le dossier aurait dû être traité différemment.

Infantino et Grafström ont présenté des excuses claires pour ces erreurs, tout en s'engageant à ne pas les reproduire, et ont annoncé la conduite d'une révision nécessaire dont les conclusions seront présentées dans un rapport au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion. La proposition qui devait être soumise à l'approbation des fédérations membres et du Conseil de la FIFA a également été retirée, tout en soulignant que toutes les procédures ont été menées conformément au cadre réglementaire de la FIFA malgré les erreurs commises.

Le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, a déclaré que la CAF saluait et soutenait la mise à jour conjointe, insistant sur le fait que la Confédération continuera de se concentrer sur le développement du football africain et affirmant son engagement à respecter les meilleures pratiques mondiales de gouvernance, de transparence et d'audit.

Motsepe a ajouté que l'engagement en faveur de la gouvernance, des procédures juridiques et de la transparence est d'une importance capitale et non négociable en Afrique, et qu'il s'agit du comportement que la CAF attend des gouvernements, des entreprises et des institutions, comportement auquel la Confédération elle-même s'astreint.

Motsepe a affirmé l'engagement de la CAF à poursuivre son travail avec la FIFA, les fédérations membres et les autres confédérations continentales pour protéger les meilleures pratiques de gouvernance, les procédures juridiques et la transparence, et pour contribuer au développement du football à l'échelle mondiale.

Il a souligné que la Confédération continuait de se concentrer sur le développement des joueurs et des joueuses, des entraîneurs et des sélections nationales des 54 fédérations membres, en plus des compétitions pour amateurs et professionnels sur le continent.

Motsepe a révélé des progrès dans les discussions avec les sponsors, les partenaires et les investisseurs actuels et nouveaux afin de garantir l'autosuffisance financière et l'indépendance de la CAF, et de poursuivre la construction et le développement des stades et des infrastructures.

Il a également évoqué les progrès des préparatifs de la Coupe d'Afrique des nations « TotalEnergies » prévue au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, en plus d'autres compétitions.

Le comité exécutif a affirmé son soutien unanime au président de la FIFA Gianni Infantino et l'a remercié pour son appui au football africain, tout en adressant ses remerciements à lui, au secrétaire général Mattias Grafström et à l'administration de la FIFA pour l'organisation de la Coupe du monde 2026.

Le communiqué a salué le haut niveau de la Coupe d'Afrique des nations féminine actuellement disputée au Maroc, affirmant qu'elle avait connu un succès éclatant.