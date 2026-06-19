La blessure effroyable d’Ismaël Koné a coulé comme un nuage d’encre sur la fête canadienne et sur le triplé de Jonathan David

Le Canada a réalisé une belle performance dans la nuit de jeudi à vendredi dans le groupe B de la Coupe du monde. À domicile, il a facilement écarté le Qatar : 6-0. La seule ombre au tableau de la soirée a été la blessure effroyable subie par Ismaël Koné en deuxième mi-temps.

Dès le coup d’envoi, les Canadiens ont imposé leur domination. Le Qatar, totalement dominé, n’a pu que reculer, concédant l’ouverture du score dès la 16^e minute. Comme lors de la première sortie, l’ancien attaquant de Feyenoord Cyle Larin a encore brillé. Bien servi par Alistair Johnston, Jonathan David a d’abord vu sa frappe repoussée, mais Larin a été le plus prompt sur le rebond pour ouvrir le score (1-0, 16^e).

Le Canada a immédiatement remis la pression. À la 29e minute, David a creusé l’écart en reprenant habilement de volée un tir repoussé et en battant le gardien pour la deuxième fois. Un peu plus d’une minute plus tard, la situation s’est aggravée pour le Qatar : Homam Al-Amin a été expulsé après avoir fauché Tajon Buchanan. Après intervention de la VAR, l’arbitre a confirmé le carton rouge sans accorder de penalty, la faute ayant été commise juste à l’extérieur de la surface.

Juste avant la mi-temps, le Canada a définitivement scellé le sort de la rencontre : le gardien qatari n’a pu bloquer une tête de Larin, et David a poussé le ballon au fond des filets sur le rebond (3-0). Les Canadiens ont regagné les vestiaires avec une avance confortable.

Alors que le Canada semblait avoir le match bien en main, le coup du sort a frappé huit minutes après la reprise. À la suite d’un duel avec Assim Omer Madibo, Koné s’est fracturé la jambe. Les joueurs se sont immédiatement précipités vers lui et se sont rassemblés autour de lui. La régie n’a finalement pas diffusé de ralenti. Madibo, visiblement inconsolable, a dû quitter le terrain après avoir reçu un carton rouge.

Le jeu a repris quelques minutes plus tard et le Canada a immédiatement exploité son avantage numérique. À la 64^e minute, Nathan Saliba a transformé un coup franc pour porter le score à 4-0, avant de rendre hommage à son coéquipier blessé en brandissant son maillot.

Le cinquième but, inscrit contre son camp par Mohammed Al-Mannai qui déviait malencontreusement une frappe de Jacob Shaffelburg à la 75^e minute, portait le score à 5-0. Dans le temps additionnel, David a parachevé l’œuvre collective. Il a contrôlé d’une touche subtile un tir dévié d’un coéquipier, puis a conclu de sang-froid : 6-0. Un triplé mérité pour la star.

Grâce à ce large succès, le Canada prend la tête du groupe B et entrevoit déjà le tour suivant.