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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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La blessure de Szoboszlai inquiète avant le choc de la Ligue des nations

D. Szoboszlai
Liverpool
Hongrie
Hongrie

Un coup dur

La sélection hongroise a reçu un coup dur quelques jours avant le début de la trêve internationale, après que la Fédération hongroise de football a annoncé, ce mardi, les développements de la blessure de son capitaine Dominik Szoboszlai, contractée lors du match de son équipe de Liverpool face à Crystal Palace.

Szoboszlai s'était blessé lors de la rencontre face à Crystal Palace, l'obligeant à être remplacé au cours d'un match qui s'est soldé par une victoire de Liverpool sur le score de 3-1, dans le cadre de la dixième journée de Premier League anglaise.

Le communiqué de la Fédération hongroise a indiqué que Szoboszlai souffre d'une entorse au genou, le staff médical mettant tout en œuvre dans les jours à venir pour remettre sur pied le capitaine de la sélection et lui permettre de retrouver les terrains le plus rapidement possible.

Szoboszlai (26 ans) a disputé 69 matchs avec la sélection de son pays, au cours desquels il a inscrit 18 buts, selon les chiffres du joueur sur le site international « Transfermarkt », confirmant son statut de l'un des piliers essentiels de l'effectif hongrois.

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Szoboszlai a également disputé 11 matchs avec Liverpool, toutes compétitions confondues, qu'elles soient nationales ou continentales, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive, dans un début de saison solide avec Liverpool.

La sélection hongroise devrait disputer deux matchs lors de la trêve internationale de novembre, le premier face à la Géorgie le 14, puis contre l'Irlande du Nord le 17, dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA.

Désormais, tous les regards se tournent vers le staff médical de Budapest : le capitaine arrivera-t-il à temps pour les deux matchs décisifs ? Ou la blessure le contraindra-t-elle à l'absence à un moment qui ne tolère aucune perte ?

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