La bataille pour la finale 2030 s'enflamme : visite décisive de la FIFA au stade de Barcelone

La délégation de la Fédération internationale de football association (FIFA) est arrivée ce lundi au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de sa tournée d'inspection des villes et des stades candidats à l'organisation des matchs de la Coupe du monde 2030, alors que l'enceinte catalane est en lice pour accueillir la finale du tournoi.

Selon le quotidien espagnol « As », le Spotify Camp Nou figure parmi les trois stades candidats à l'organisation de n'importe quel match du Mondial, y compris la finale, d'après le dossier de candidature relatif à l'accueil de la compétition.

Le stade du Barça figure aux côtés du Santiago Bernabéu et du stade Hassan II au Maroc, encore en construction, parmi les trois stades candidats à l'accueil de la finale.

La délégation de la Fédération internationale de football a réuni lors de cette visite des représentants de la Fédération espagnole de football, des responsables des institutions concernées, ainsi que plusieurs membres du FC Barcelone, au premier rang desquels le président du club, Joan Laporta.

La tournée a comporté une inspection des installations du stade, dans le cadre d'un processus d'évaluation qui prend en compte de nombreux facteurs, ne se limitant pas au stade lui-même, mais s'étendant aux infrastructures, à la capacité d'accueil des hôtels, aux hôpitaux, aux moyens de transport et de communication, ainsi qu'à ce que l'on appelle les stades annexes, qui serviront de centres d'entraînement pour les sélections participantes.

Le Camp Nou, dont les travaux de développement et de réhabilitation doivent encore être achevés, est l'une des deux options proposées en Espagne pour accueillir la finale, sur fond de débat entre les pays organisateurs sur le stade qui accueillera la rencontre de clôture du tournoi.

La rivalité se manifeste particulièrement entre le Maroc, qui souhaite voir le stade Hassan II accueillir la finale du Mondial, et l'Espagne, qui dispose de deux options : Santiago Bernabéu et le stade du Barça.

Il convient de noter que la décision finale concernant le stade qui accueillera la finale relèvera de la seule compétence de la Fédération internationale de football, tandis que ces visites constituent un facteur déterminant dans l'évaluation des avantages et des inconvénients de chaque stade, et de sa capacité à accueillir le match.

Mais la première grande décision attendue sera de déterminer le nombre de villes hôtes et de choisir les stades qui accueilleront les matchs du tournoi. La tournée d'inspection se poursuivra demain mardi dans la ville de Barcelone, où la délégation de la Fédération internationale visitera le stade du RCD Espanyol.