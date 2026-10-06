Le club d'Al Hilal a récupéré deux joueurs étrangers, quelques jours avant de disputer le Clasico très attendu contre son rival traditionnel Al Ittihad.

Al Hilal accueille Al Ittihad le 10 octobre, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, dans l'affiche de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Quelques jours avant la rencontre, le club d'Al Hilal a annoncé le retour de son milieu de terrain serbe Sergej Milinkovic-Savic et de son latéral français Theo Hernandez à l'entraînement collectif.

Al Hilal a indiqué dans un tweet publié ce mardi via son compte officiel sur le réseau « X » que Savic et Theo ont pris part à la première partie de l'entraînement collectif de l'équipe, avant de poursuivre leur programme de réathlétisation.

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Ainsi se confirme la disponibilité du duo pour disputer le Clasico, ce qui représente un renfort de taille pour le club de la capitale, dans un match qui pourrait déterminer la physionomie de la course au titre de la Roshn Saudi League au cours de la période à venir.

Theo Hernandez était absent d'Al Hilal depuis plus d'un mois, et plus précisément depuis la blessure qu'il avait subie lors de la victoire dans le premier Clasico contre Al Ahli sur le score de 3-0, lors de la troisième journée de la Roshn Saudi League, début septembre dernier.

De son côté, Savic s'est blessé lors de sa participation avec la sélection de Serbie au match contre les Pays-Bas en Ligue des nations de l'UEFA, avant de revenir pour suivre un programme de réathlétisation spécifique au club d'Al Hilal avant le Clasico.

Al Hilal aborde le Clasico contre Al Ittihad dans l'espoir de décrocher une nouvelle victoire qui lui permettrait de conserver la tête du classement, puisqu'il occupe la première place avec un total de 18 points, avec un seul point d'avance sur « Al Ameed », qui pointe à la deuxième place.