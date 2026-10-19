L'Union des associations européennes de football (UEFA) a informé la Fédération internationale de football association (FIFA) de la nécessité de publier des documents clés et de répondre à toutes les questions relatives à sa gouvernance et à son processus décisionnel avant la date limite fixée au 2 novembre prochain.

Lors de la réunion du Conseil de la FIFA jeudi dernier, le président Gianni Infantino s'est excusé pour son projet de vente des clubs participant à la Coupe du monde, mais il n'a pas fourni d'explication complète sur la manière dont la proposition avait été élaborée.

Dans la lettre que « BBC Sport » a pu consulter, le secrétaire général de l'UEFA, Theodore Theodoridis, a déclaré que l'instance dirigeante du football mondial avait manqué de répondre à « un certain nombre de questions fondamentales ».

Le communiqué indique : « D'autres questions restent sans réponse, et les informations et documents demandés n'ont pas été fournis. »

La lettre comportait huit pages de questions couvrant un certain nombre de sujets, allant de l'investissement privé dans le projet FIFA Forward Enterprise (FFE) jusqu'au Prix FIFA de la paix et à la controversée suspension prononcée à l'encontre de l'attaquant des États-Unis d'Amérique Folarin Balogun lors de la Coupe du monde.

Le communiqué poursuit : « Le retrait de la FIFA, la reconnaissance des erreurs et l'annonce de "possibles réformes de la gouvernance" ne répondent pas à la question de savoir comment les décisions concernées ont été prises, ni pourquoi le Conseil de la FIFA n'a pas été associé à l'étape appropriée. »

Et d'ajouter : « Tout refus de divulguer des informations ou des documents doit être justifié individuellement, avec une explication claire des raisons précises invoquées. »

Le texte souligne : « Ces questions exigent des réponses dès maintenant. Elles ne peuvent être reportées à la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, de même que de futures réformes de la gouvernance ne sauraient se substituer à l'examen des décisions déjà prises et à la reddition de comptes à leur sujet. »

L'UEFA n'a pas précisé quelles mesures elle entendait prendre si la FIFA ne respectait pas la date limite.

Les questions ont été posées pour la première fois à Infantino lors du Conseil de la FIFA la semaine dernière.

La présidente de la Fédération anglaise de football, Debbie Hewitt, vice-présidente de la FIFA, a ensuite déclaré : « S'il ne répond pas à ces questions, il n'est pas apte à être président de la FIFA. »



